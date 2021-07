Hấp cá với thứ lá này, ăn vừa ngon lại vừa khỏe, ai đã từng thử 1 lần cũng nhớ mãi

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Món cá hấp lá đu đủ là đặc sản của vùng núi Tây Bắc ăn vừa ngon lại vừa có tác dụng chữa bệnh.

Ai trong lần thưởng thức đầu tiên cũng không thể quên được hương vị của món cá hấp lá đu đủ với vị ngọt từ thịt cá mềm ngọt, thêm chút vị đăng đắng từ lá đu đủ, một chút cay cay thơm lừng.

Trong diễn đàn ẩm thực, chị Hồ Hoài Thương đã chia sẻ công thức làm món cá hấp lá đu đủ vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng của riêng mình. Chị Hoài Thương tâm sự: "Lá hoa đu đủ đực được biết đến gần đây như 1 bài thuốc trị nhiều bệnh. Còn người Thái Tây Bắc thì thường dùng như thực phẩm, với phương châm "Bếp là tủ thuốc của gia đình" như mình. Lá và hoa đu đủ đực rất đắng, nhưng chế biến đúng cách lại chỉ hơi ngăm đắng, ăn xong có vị ngọt hậu như nhiều món đắng khác. Ai ăn được sẽ rất nghiền!"

Món cá hấp đu đủ thơm ngon và ngầy ngậy được đưa vào bữa ăn gia đình.

Nguyên liệu gồm: Cá trắm khúc phía thân trên sát đầu để ít xương và bụng cá rộng; Lá đu đủ: 3 lá bánh tẻ to và 3 lá non; Hoa đu đủ, cà dại hoa trắng; Húng chó, mùi, thì là, mùi tàu, hành lá; Sả, gừng, mắc khén, ớt, tiêu; Lá dong to bản: 3-4 chiếc; Chõ/nồi hấp.

Những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho món cá hấp.

Cách làm:

Theo chia sẻ của chị Thương, bạn chỉ cần tuân theo các bước chế biến sau đây:

- Cá trắm đánh vảy và phần đen trong bụng cá, hơi khứa nhẹ vài đường trên thân cá rồi ướp muối.

- Mắc khén rang thơm rồi giã dập, bạn chỉ nên cho 1 xíu khoảng 3-5g để tránh quá nhiều gây tê lưỡi và át các gia vị khác. Tiếp đó, bạn trộn đều các gia vị như: Sả, gừng, mắc khén, ớt, tiêu đã được xay nhỏ và nhồi vào bụng cá. Nếu hỗn hợp còn thừa, bạn xát đều quanh thân cá.

Thịt cá sau khi được ướp gia vị

- Lá đu đủ non, hoa đu đủ luộc mềm rồi thái nhỏ cùng các loại lá gia vị, quả mắc quạnh.

- Bạn đặt lá đu đủ bánh tẻ thật khéo sao cho không tạo khe hở làm chảy nước cá ra ngoài khi hấp. Bạn tiếp tục đặt khúc cá vào giữa rồi gói kín lại.

- Bạn lại đặt cá đã gói kín lá đu đủ vào lá dong và gói kín lại lần nữa rồi đặt vào chõ hấp.

- Thời gian hấp từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để lá đu đủ mềm và thấm đều nước cá.

Món cá sau khi được hấp chín

Món cá hấp lá đu đủ vừa nóng hổi, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình của bạn. Với món ăn độc đáo này, bạn có thể thay đổi khẩu vị, thêm một món ăn trong thực thực cho gia đình của mình.

