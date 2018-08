Đừng cố bất chấp ăn những món này, có ngày phải trả giá bằng cả tính mạng

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 13:00 PM (GMT+7)

Có thể những món ăn này có hương vị lạ miệng, hiếm có, đem lại cảm giác phấn khích xen lẫn tò mò khi thưởng thức. Tuy nhiên, có những thực phẩm tưởng như vô hại nhưng có thể đưa bạn đến bệnh viện ngay.

1.Hạt anh đào

Quả anh đào rất ngon nhưng phần hạt của nó chứa chất độc hydrogen cyanide. Các loại quả như đào, mận, mơ cũng có thành phần tương tự. Nhưng đừng quá lo lắng, bạn phải ăn 1 tấn hạt thì mới đủ lượng chất độc để chết người. Do đó bạn có thể thỏa thích ăn quả anh đào nhưng dù sao cũng không nên ăn hạt của nó.

2.Cá nóc

Chắc chắn trong danh sách này không thể thiếu cá nóc. Có một lý do chính đáng tại sao fugu (hoặc cá nóc) bị cấm ở Mỹ, đó là một trong những loại thực phẩm độc nhất trên thế giới. Trừ khi cá nóc được làm kỹ càng và nấu chín thì mới đảm bảo an toàn. Chất độc bên trong cá nóc cao gấp 1200 lần so với chất độc cyanide có trong quả anh đào.

3.Pho mát Casu Marzu

Món pho mát thối truyền thống của Sardinia được len men bởi những con giòi phân hủy trong thời gian dài. Dù chưa biết mức độ ngon và dinh dưỡng của nó như thế nào, nhưng vấn đề vệ sinh là yếu tố khiến nó bị cấm ở rất nhiều nước.

4.Hot dog

Tại sao hot dog, một loại thức ăn nhanh được rất nhiều người thích lại có trong danh sách này. Vấn đề nằm ở thành phần bên trong xúc xích, một số hợp chất được tìm thấy là nguyên nhân gây ra nghẹt thở cho trẻ em dưới 3 tuổi.

5.Rau mầm cỏ linh lăng

Trong hai thập kỷ qua đã có 30 vụ dịch bệnh do thực phẩm liên quan đến rau mầm, bao gồm vi khuẩn Salmonella và E. coli, theo Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ cảnh báo.

6.Sannakji

Sannakji là một món ăn bạch tuộc sống của người Hàn Quốc, bắt buộc thực phẩm phải ăn sống khi chúng vẫn còn đang ngoe nguẩy trong miệng. Sự nguy hiểm ở đây là mặc dù đầu bếp đã giết nó nhưng hoạt động thần kinh của nó vẫn còn co giật, do đó nếu ăn không cẩn thận, những xúc tu có thể bám dính vào cổ họng gây ra nghẹt thở.Theo Food & Wine, trung bình mỗi năm có 6 người chết do bị nghẹt thở kiểu này.

7.Hàu sống

Có thể món hàu sống tươi này đem lại hương vị rất ngon, nhưng tiến sĩ Kantor cho biết: “Động vật có vỏ dù sống hoặc chưa nấu chín vẫn đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể hấp thu vi khuẩn có hại từ biển”. Bên cạnh đó, hải sản luôn là thực phẩm dễ gây dị ứng cho nhiều người, vì vậy cần phải cẩn thận khi ăn chúng.

8.Phô mai chưa tiệt trùng

Bạn sẽ không bao giờ có thể ăn pho mát Camembert ở Mỹ. Tại sao? Bởi vì nó được làm từ sữa không nguyên chất, chứa tất cả các tác nhân gây bệnh và vi khuẩn có hại. Hiện nay, các loại sữa chưa tiệt trừng bị cấm bán ở rất nhiều nước, vì vây hãy cẩn thận khi mua sữa.

9.Bánh mì vòng

Bánh mì vòng có thể là thứ không độc hại trong suy nghĩ của nhiều người. Thế nhưng, có một thực tế mà bạn chưa biết, vào năm 2011, ước tính có 2000 người ở Mỹ đã gửi đến Ủy ban an toàn thực phẩm (ER) những thương tích liên quan đến bánh mì vòng này.

10.Khoai tây mầm

Khoai tây mọc mầm có màu xanh là nguyên nhân gây ra những vụ ngộ độc hàng loạt. Mầm khoai tây có chứa độc tố nguy hiểm được gọi là solanine, có thể gây những biến chứng cơ thể nghiêm trọng nếu ăn với số lượng lớn.

11.Quả Ackee

Ackee là một loại trái cây phổ biến ở Jamaica. Khi quả có màu vàng, nó đầy chất độc hại gây hạ đường huyết. Nếu ăn phải có thể dẫn đến nôn mửa, thậm chí tử vong.

12.Hạnh nhân xanh hoặc hạt điều

Hạnh nhân ở dạng thô chứa đầy xianua, chúng phải trải qua quá trình xử lý bằng nhiệt độ cao để loại bỏ hoàn toàn độc tố. Rất may, điều đó có nghĩa là túi hạnh nhân hoặc hạt điều mua tại cửa hàng là an toàn. Nhưng đừng lo lắng, “Bạn phải ăn 1.150 hạt nhân để bị nhiễm độc” theo CDC.

13.Đậu tây

Đậu tây có thể là món ăn yêu thích của mọi người, chẳng hạn như đậu tây xào thịt, đậu tây luộc…nhưng khi đậu tây chưa được chế biến, nếu bạn ăn sống chúng, lượng chất độc là phytohaemagglutnin có thể gây ra nôn mửa, đau đầu. Chất độc này sẽ giảm đi rất nhiều và biến mất khi được nấu chín.