Cam vào vụ vừa rẻ vừa ngon nhưng đây mới là cách ăn "đại bổ"

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Với những ai yêu thích cam thì mùa này có lẽ là thời điểm hấp dẫn bởi cam vào vụ vừa ngon vừa rẻ lại vừa bổ dưỡng.

Cam là một trong những loại trái cây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Ngoài bổ dưỡng, cam còn có nhiều công dụng kỳ diệu khác như cung cấp những dưỡng chất vitamin C, chất xơ cho cơ thể của bạn. Vitamin C là chống ôxy hóa, giúp làm chậm hiệu ứng lão hóa tế bào và gây tổn hại tế bào. Thậm chí, vitamin C còn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

Nước cam chứa nhiều calci, do đó sẽ rất thích hợp cho những ai không thích sữa. Uống nước cam cũng giúp tăng cường calci cho răng và xương mạnh mẽ, chắc khỏe…

Mặc dù là thức uống tốt cho sức khỏe với nhiều tác dụng thần kì, tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta quá lạm dụng vào nước cam, vì nếu lạm dụng sẽ gây nhiều phản ứng ngược không mong muốn như gây dư chất dinh dưỡng, lượng axit trong cơ thể tăng cao có thể dẫn đến ngộ độc, bệnh về đường ruột.

Không những vậy, uống ăn quá nhiều cam còn gây mất cân bằng dinh dưỡng khi lượng vitamin trong cơ thể quá nhiều sẽ khiến không còn hấp thụ dưỡng chất khác.

Để hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất, theo các chuyên gia, ăn cam từng múi tốt hơn uống nước ép cam. Bởi mặc dù nước cam ép cung cấp nhiều dưỡng chất, Vitamin, giải phóng các chất quan trọng như Flavonoid, Carotenoid nhưng uống nước cam ép, bạn thường sẽ "lãng phí" một lượng không nhỏ chất xơ và hấp thu nhiều đường hơn.

Vì vậy, mỗi ngày ăn 1 quả cam theo từng múi sẽ tốt hơn uống nước cam vì bạn sẽ tiêu thụ hết chất xơ và giảm nguy cơ tiểu đường tối đa.

5 điều cần tuyệt đối tránh khi ăn/uống nước cam

Không uống sữa rồi uống nước cam

Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam, nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy… Do vậy, nên uống sữa trước hoặc sau khi bạn đã ăn cam một giờ trở ra.

Không uống nước cam trước khi đánh răng

A xít trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng.

Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của a xít trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của a xít với men răng của bạn.

Không uống nước cam khi uống kháng sinh

Nước cam có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể nhưng nếu uống khi đang dùng thuốc kháng sinh thì chất axit có trong nước cam có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc, làm giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc, gây nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.

Tốt nhất, sau khi đã điều trị kháng sinh xong bạn mới uống nước cam để bồi bổ cơ thể.

Không uống nước cam ngay sau khi ăn sáng

Vì trong nước cam có hàm lượng đường cao, nếu uống ngay sau khi ăn sáng làm cho đường lên men, gây sình hơi, tức bụng rất khó chịu.

Không nên uống nước cam vào buổi tối

Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm mất ngủ.

Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu bạn uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi bạn còn thức, lượng a xít còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hỏng lớp men răng.

