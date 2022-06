Cá còm kho nghệ, ăn một lần nhớ mãi

Cá còm là loại cá nhỏ bằng ngón tay, thường sống dọc theo sông Lam, sông Giăng ở xứ Nghệ. Cá thân dài, thịt chắc, thơm, xương mềm.

Khi đánh bắt về, cá còn tươi được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon như: Cá còm nấu canh chua, cá còm chiên giòn, cá còm kho... Trong đó, món cá còm kho nghệ được xem là món ăn ngon nhất, lại khá dễ chế biến.

Cá còm kho nghệ bằng nồi đất là món ăn dân dã nhưng vô cùng thơm ngon. Ảnh: HỒNG NHUNG

Cá còm tươi làm sạch, để ráo nước, chiên vàng. Sau đó, xếp riềng thái lát dưới đáy nồi đất để chống bén nồi, lần lượt cho cá lên, trên cùng rải lớp hành tăm và nghệ giã nhuyễn. Cá sau khi ướp khoảng 10-20 phút với nước mắm cốt, mật mía, ớt cùng một số gia vị khác sẽ được đem kho trong khoảng 3 giờ. Trong quá trình kho cá, lửa đun luôn liu riu và không được dùng đũa để đảo cá để tránh bị nát. Cá còm kho nghệ đun trên nồi đất sẽ khử được mùi tanh. Cá sau khi được nấu chín xương cá mềm, thịt cá chắc, giữ được mùi thơm của cá. Nồi cá kho có màu vàng của nghệ nên rất bắt mắt, có vị thơm của hành tăm, vị ngọt của mật mía, vị đậm đà của nước mắm cốt. Khi nồi cá chín, hãy cắt ít lá nghệ tươi, cho thêm ít mỡ heo để tạo nên độ bóng, vị thơm ngon của nồi cá.

Món cá còm kho nghệ chỉ thực sự thơm ngon khi đun bằng than củi, đặc biệt là được nấu trong nồi đất lấy từ làng nghề nồi đất ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, đặc sản cá còm kho nghệ được bán nhiều tại huyện Anh Sơn, Nghệ An. Từ huyện miền núi này, món cá còm đặc sản được vận chuyển tới nhiều nơi trong và ngoài nước. Chị Hồ Thị Nhung, chủ nhà hàng Lam Nhung (xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) cho biết hiện một nồi cá còm được bán với giá khoảng 110.000 đồng. Do cá thơm ngon nên không chỉ người dân ở Nghệ An mà nhiều địa phương khác như Hà Nội, TP HCM và cả nước ngoài cũng gọi điện đặt mua.

