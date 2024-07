Bí quyết vỗ dưa hấu biết được quả nào ngon ngọt

Vì sao vỗ vào quả dưa hấu là biết quả nào ngon ngọt?

Mẹo chọn dưa hấu ngon ngọt bằng cách vỗ và cảm nhận âm thanh từ quả dưa hấu xuất phát từ kinh nghiệm từ xưa của người nông dân trồng dưa. Qua thời gian dài quan sát và thử nghiệm, họ đã nhận ra rằng những quả dưa phát ra âm thanh trầm, chắc khi vỗ thường có chất lượng tốt nhất. Kinh nghiệm ấy dần được truyền bá rộng rãi, trở thành một phương pháp quen thuộc được nhiều người áp dụng khi đi mua dưa hấu.

Dưa hấu có vỏ cứng, bên trong chứa phần thịt với hàm lượng nước lớn. Khi ta vỗ vào bề mặt quả, sóng âm sẽ truyền qua cấu trúc này. Quả dưa hấu chín và ngon ngọt thường có lượng nước cao và cấu trúc đặc, làm cho sóng âm phản hồi một cách rõ ràng và đều đặn. Nếu bạn nghe thấy tiếng "bốp bốp" vang và rỗng, đó là dấu hiệu quả dưa còn cứng, chưa chín hoặc đã bị hỏng. Những quả dưa này thường có thịt mềm, nhũn và kém ngọt.

Khi bạn vỗ vào quả dưa hấu và nghe thấy tiếng "bịch bịch", đó là dấu hiệu của một quả dưa hấu già, ngon ngọt. Tiếng bịch bịch này cho thấy phần thịt bên trong quả dưa đã phát triển đủ, đậm đặc và ít có khoảng trống chứa không khí, là biểu hiện của một quả dưa hấu đã chín đều, độ ngọt cao và kết cấu giòn ngon. Đây cũng là cách giúp nhận biết quả dưa tươi ngon mà không cần phải cắt ra kiểm tra trực tiếp.

Ngoài ra, động tác vỗ vào quả dưa hấu không chỉ mang lại thông tin qua âm thanh mà còn qua cảm nhận của tay. Khi vỗ vào bề mặt của quả dưa, người mua sẽ cảm nhận được độ phản hồi của nó. Dưa hấu chín và ngon ngọt tạo cảm giác êm ả, chắc nịch trên lòng bàn tay. Quả dưa hấu không ngon hoặc đã vỡ có thể đem lại cảm giác rỗng hoặc rung động mạnh nhưng không lan tỏa đều.

Về mặt khoa học, quá trình vỗ vào quả dưa hấu để nghe âm thanh thực chất là để kiểm tra khoảng trống chứa không khí bên trong quả. Quả dưa hấu có thịt dày và ít không khí sẽ phát ra âm thanh đục, trong khi quả dưa có nhiều không khí bên trong sẽ phát ra âm thanh đanh hơn.

Nhà vật lý học người Anh Helen Czerski đã giải thích rằng khi gõ vào một vật thể, vật thể đó sẽ bị biến dạng một chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, tiếp tục dao động và tạo ra âm thanh mà tai con người có thể nghe được. Quá trình này xảy ra rất nhỏ và nhanh, tạo ra các sóng âm.

Áp dụng nguyên lý này vào quả dưa hấu, ta thấy những quả dưa hấu chín đều sẽ có phần thịt bên trong dày đặc, kết cấu đối xứng và ít khoảng trống. Do đó, khi gõ vào, âm thanh phát ra sẽ nhỏ và đục. Ngược lại, một quả dưa hấu non hoặc hỏng sẽ có kết cấu phần thịt kém đối xứng, nhiều khoảng trống, nên âm thanh phát ra sẽ đanh hoặc không nhất quán.

Cách chọn dưa hấu ngon

Nếu chưa biết cách chọn dưa hấu như thế nào thì cùng xem ngay hướng dẫn chọn mua dưa hấu chuẩn ngon 10 người ăn thì 9 người khen dưới đây nhé.

1. Chọn phần đáy dưa có vết rám, màu đốm vàng

Bạn hãy quan sát màu sắc vỏ quả dưa hấu. Quả dưa có phần đáy tiếp xúc nhiều với mặt đất sẽ có nhiều vết rám màu vàng sậm. Quả dưa non sẽ có phần vỏ màu xanh ngả vàng còn quả dưa chín già sẽ có phần vỏ màu vàng ươm. Các đốm vàng hay màu vàng cam ở phần đáy dưa sẽ gợi ý cho bạn thấy đó là một quả dưa ngon.

2. Rốn quả dưa

Bạn nên nhìn vào rốn quả dưa để đánh giá độ ngọt. Phần rốn là phần dưới đáy quả dưa, chỗ mà hoa dưa hấu rụng để lại vết. Nếu phần rốn của quả dưa to thì chứng tỏ phần vỏ dưa sẽ dày, ruột nhạt. Nếu phần rốn nhỏ thì chứng tỏ quả dưa này có vỏ mỏng, phần ruột cũng đủ độ ngọt. Vì vậy, hãy chọn dưa có phần rốn nhỏ và hơi lõm một chút sẽ tốt nhất.

3. Dưa hấu "đực" nhiều nước và dưa hấu "cái" rất ngọt

Trái dưa "đực" thường to hơn, hình thuôn dài và nhiều nước. Trong khi đó, những quả dưa "cái" sẽ có hình tròn, ngọt và ít hạt hơn nhiều. Một mẹo nhỏ nữa giúp bạn phân biệt được trái dưa đực, cái đó là nhìn vào phần đáy của quả dưa. Khu vực này ở dưa đực sẽ xuất hiện một vòng tròn nhỏ chỉ bằng cỡ một đồng xu. Còn ở dưa cái, vòng tròn dưới đáy sẽ to hơn tương đối rõ ràng.

4. Xem cuống dưa

Bạn chỉ cần nhìn vào cuống dưa sẽ biết được độ chín của dưa. Nếu cuống dưa có màu xanh, nguyên nhân có thể là do dưa bị hái quá sớm khi còn chưa chín. Bạn dùng mắt nhìn thấy cuống dưa nhỏ và héo khô, càng xoăn lại càng tốt. Điều này thể hiện trái dưa đã chín rồi, quả dưa già nên sẽ rất ngon và ngọt. Tuy nhiên cần lưu ý quan sát kỹ vì có những quả dưa bị héo cuống do chết dây, nên đó có thể là quả dưa non chưa chín già, ăn sẽ rất nhạt.

