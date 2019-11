Bắp cải: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo "rước họa vào thân"

Bắp cải ngon, bổ và rất quen thuộc với bữa ăn của nhiều gia đình. Thế nhưng ăn bắp cải như thế nào để không gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là không 'sinh độc' đối với một số người đại kỵ với bắp cải thì không phải ai cũng biết.

Thành phần dinh dưỡng và lượng vitamin trong bắp cải

nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt và 3,6 lần so với khoai tây. Ngoài ra, vitamin A và P trong cải bắp kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn. Trong cải bắp còn có các chất chống ung thư như sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và indol-33 carbinol. Tuy nhiên, còn rất nhiều tác dụng của bắp cải khác mà chúng ta ít biết tới

Ngăn ngừa ung thư

Bắp cải và các loại rau cùng họ có chứa một chất có thể chống lại tế bào ung thư trong cơ thể. Chúng là những chất kích thích các enzym để kiềm chế tốc độ tăng trưởng khối u. Nghiên cứu ở Trung Quốc cũng chỉ ra rằng những phụ nữ tiêu thụ một số lượng nhất định các loại rau như bắp cải, bông cải xanh giảm nguy cơ của các triệu chứng ung thư vú.

Tốt cho tim mạch

Rau bắp cải có tác dụng gì khác nữa ? Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đồng thời tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Kali cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao trong bắp cải là một trong những loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho bệnh tăng huyết áp.

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ trái cây như cam, nho hoặc táo mới có nhiều vitamin C, trong bắp cải cũng có rất nhiều loại vitamin này, do đó công dụng của bắp cải còn là làm cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn. Vitamin C cũng rất tốt cho chăm sóc sức khỏe làn da.

Giải độc cơ thể

Do có chứa hàm lượng vitamin C và lưu huỳnh cao, bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố (gốc tự do). Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính của bệnh viêm khớp, bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp và bệnh gút.

Tốt cho não

Bắp cải hoặc các loại rau họ cải là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin K và anthocyanin có thể giúp cho sức khỏe tâm thần và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Vì vậy, bắp cải rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn.

Tốt cho mắt

Bắp cải là một nguồn giàu rau quả có chứa beta-carotene. Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có tuổi, thường xuyên ăn bắp cải cho họ khả năng ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và có thể cải thiện sức khỏe mắt cũng như ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Chất beta carotene theo một số nghiên cứu có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt.

Nhuận tràng

Lợi ích của bắp cải còn giống như việc ăn các loại rau khác, bắp cải cũng là một loại rau giúp việc đại tiện dễ dàng do có nhiều hàm lượng chất xơ trong rau.

Tốt cho thai nhi

Axit folic rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, vì vậy, cho phụ nữ mang thai ăn bắp cải giúp hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng axit folic.

Thực phẩm "kỵ" với bắp cải

- Dưa chuột ăn cùng bắp cải sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vitamin C.

- Bắp cải ăn cùng gan động vật sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng.

- Táo "đại kỵ" với bắp cải tím vì sẽ làm ảnh hưởng đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cả hai loại thực phẩm.

- Ăn bắp cải cùng với măng cụt sẽ tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, cũng như giảm giá trị của các chất dinh dưỡng.

Những người nên hạn chế ăn bắp cải

Người bị cường giáp, bướu cổ

Bắp cải rất giàu chất chống oxy hóa glucosinolate. Trong một số điều kiện, glucosinolate bị thủy phân chuyển thành isothiocyanate và thiocyanate có thể gây bệnh tuyến giáp.

Ngoài ra, loại rau này cũng chứa một hàm lượng nhỏ goitrin có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ.

Người tạng hàn

Những người thể trạng yếu, thường xuyên lạnh bụng khi ăn đồ lạnh nên hạn chế ăn bắp cải. Bởi đây là loại thực phẩm có tính hàn.

Để khắc phục, nên chế biến bắp cải với một chút gừng tươi để tăng cảm giác ấm.

Người hệ tiêu hóa kém

Bắp cải chứa nhiều chất xơ, nhuận tràng. Do đó, người bị bệnh tiêu chảy không nên ăn loại rau ngày. Đặc biệt là ăn bắp cải sống, salad, dưa muối xổi vì dễ gây đầy bụng.

Ăn bắp cải dễ sinh ra nhiều khí, đầy bụng đặc biệt là khi ăn sống. Do đó, những người bị đau dạ dày, hay bị chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống, tốt nhất nên làm chín trước khi ăn.

Những người bị táo bón, tiểu ít nên ăn bắp cải đã nấu chín, tránh ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối.