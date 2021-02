Ăn ốc đầu năm nhất định phải biết những điều này, chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người không nên ăn

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Rủ nhau đi ăn bún ốc những ngày đầu xuân không chỉ là thú ẩm thực với quan niệm lấy may trong năm mới, mà đây còn là món ăn thanh đạm, chống ngán, tốt cho sức khỏe

Theo quan niệm của người xưa, ăn bún ốc đầu năm sẽ đem lại nhiều may mắn. Quan niệm ấy kéo dài từ đời này qua đời khác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu so sánh phở bò, phở gà, kể cả là bún cá... thì bún ốc có năng lượng thấp nhất nên không bị ngán. Đấy cũng là một trong những lý do khiến nhiều người hào hứng với món bún ốc ngày đầu năm.

Theo khoa học, ốc có chứa nhiều loại vitamin như B2, PP, A... và khoáng chất. Đặc biệt, ốc có chứa nhiều đạm và calci nên là nguồn cung cấp chất đạm và calci rất tốt.

Còn theo Đông y, ốc còn là thực phẩm có tác dụng tiêu viêm, thanh nhiệt, lợi thủy, rất phù hợp cho những người thường xuyên bị chảy máu cam, táo bón, trĩ…

Tuy nhiên 5 nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên ăn

Người hay bị dị ứng

Triệu chứng người hay bị dị ứng khi ăn ốc có biểu hiện như: nổi mề đay, ngứa, nôn nao, phù nề mặt, đau quặn bụng, nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở… Sau khi ăn xuất hiện những dấu hiệu này thì cần theo dõi hoặc đến viện kiểm tra. Nếu đã bị dị ứng với thực phẩm này thì nên tránh xa.

Người bị huyết áp cao, tiểu đường, bệnh thận

Trong ốc có chứa nhiều natri và khi hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh tiểu đường, thận và huyết áp cao nặng thêm. Vì vậy, những người bị bệnh này nên hạn chế ăn cua, ốc.

Người bị ho hoặc hen suyễn

Người bị ho hoặc bệnh hen suyễn nếu ăn hải sản, đặc biệt là cua ốc thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Vì vậy, nên tránh ăn hải sản để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.

Phụ nữ trước và sau sinh

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên ăn ốc. Bởi ốc có tính hàn, ăn vào có thể gây đau bụng.

Người bị bệnh gout

Những người bị gout, viêm khớp cũng nên tránh xa ốc nếu không muốn bệnh phát tác và gây đau đớn.

