Ăn da heo có chống lão hóa được không? Bác sĩ gợi ý có 5 loại thực phẩm khác tốt không kém

Nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về việc tiêu thụ da heo, bạn có thể đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn quá nhiều.

Trong xã hội hiện đại, sự phát triển của công nghiệp làm đẹp đã giúp cho phụ nữ níu giữ được thanh xuân của mình nhờ sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sự can thiệp này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, các cơ quan trong cơ thể vẫn bị lão hóa theo thời gian.

Nếu thực sự muốn chống lại sự lão hóa, bạn cần chú ý tới chế độ ăn uống nhiều hơn. Việc ăn uống đúng cách không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn phòng được nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Ăn da heo có chống lão hóa được không?

Khi nhắc tới da heo, có lẽ điều đầu tiên nhiều người nghĩ tới chính là collagen. Liệu có phải ăn nhiều da heo sẽ bổ sung collagen cho cơ thể và đạt được mục đích chống lão hóa?

Trong quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, da heo giàu collagen, có thể giúp cải thiện làn da của con người. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Không ai biết được rằng, làn da con người có thể hấp thụ được bao nhiêu % collagen trong da heo, tỷ lệ chuyển đổi rất thấp. Hơn nữa, trong da heo còn chứa nhiều chất béo và cholesterol, ăn nhiều còn dẫn tới béo phì.

Collagen là một loại protein chức năng dồi dào nhất trong cơ thể con người, phân bổ chủ yếu ở da, xương và gân. Đây là một loại protein, chiếm hơn 70% cấu tạo của da. Sở dĩ da mịn màng, săn chắc, trẻ trung phần lớn là do collagen trong da. Tuy nhiên, theo tuổi tác, lượng collagen trong da giảm dần, khiến da mất độ đàn hồi và hình thành nếp nhăn.

Vì collagen tồn tại trong động vật nên các loại thực phẩm như da heo, móng giò được nhiều tín đồ làm đẹp săn lùng. Nhưng liệu collagen trong da heo, móng giò có thực sự ảnh hưởng đến da?

Các nhà dinh dưỡng học cho rằng điều này là không thể.

Bởi vì collagen ăn được, là một protein đại phân tử, không thể được cơ thể con người hấp thụ trực tiếp. Khi đi vào đường tiêu hóa, nó sẽ bị phân hủy thành các các axit amin, được gọi là peptit. Sau một loạt các quá trình phân cắt và biến đổi, từ peptit thành tripeptit. Các axit amin tự do được tế bào niêm mạc ruột non hấp thụ, phân giải thành axit amin tự do và được cơ thể hấp thụ vào máu.

Qua quá trình trên có thể thấy rằng, sau hàng loạt biến đổi, collagen không còn là nguyên liệu thô nữa mà là các axit amin.

Tóm lại, việc ăn da heo không có tác dụng cải thiện da, chống lão hóa như nhiều người tưởng. Ngược lại, nó còn làm còn tăng nguy cơ béo phì, thậm chí gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Những loại thực phẩm chống lão hóa được bác sĩ khuyên dùng

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có tác dụng chống lão hóa. Trong bông cải xanh chứa nhiều thiocyanate, vitamin C, đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ những gốc tự do ra ngoài cơ thể, bảo vệ sức khỏe và trì hoãn được sự lão hóa.

2. Quả táo

Ăn táo không chỉ có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể mà còn có thể chống lão hóa. Điều này là do táo rất giàu chất xơ và các loại vitamin khác nhau. Sau khi các chất này đi vào cơ thể con người, chúng có thể trì hoãn sự lão hóa do tuổi tác gây ra và duy trì vẻ đẹp tươi trẻ. Ngoài ra, lượng pectin cao trong táo giúp da luôn đàn hồi và rạng rỡ.

3. Đậu phụ

Đậu phụ làm từ đậu nành. Từ lâu, đậu nành được biết đến là một thần dược chống lão hóa tự nhiên cho con người. Điều này là do đậu nành có chứa isoflavone, một chất chống oxy hóa mạnh.

Isoflavones, còn được gọi là phytoestrogen, có thể bù đắp sự thiếu hụt estrogen ở phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Việc tiêu thụ thường xuyên đậu phụ giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm các triệu chứng khó chịu do mãn kinh gây ra, giảm loãng xương, cực kỳ tốt cho phụ nữ.

