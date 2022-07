8 món cực ngon nhất định phải ăn khi đến Hải Phòng, và có thể mua về làm quà!

Bản đồ ẩm thực - công cụ hữu ích khi đi du lịch

Thời gian qua, du lịch theo xu hướng “Food tour” tại Hải Phòng rất được các bạn trẻ trong và ngoài thành phố thích thú, trải nghiệm. Việc di chuyển nhanh, thuận tiện, các món ăn ngon, đa dạng, giá cả hợp lý khiến Food tour Hải Phòng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và hưởng ứng. Ngày 7/5 vừa qua, Sở du lịch Hải Phòng công bố bản đồ ẩm thực với nhiều địa điểm ăn uống nổi tiếng xuất hiện trong các foodtour gần đây.

Một trong những địa điểm ẩm thực bình dân nổi tiếng tại Hải Phòng là khu chợ Cát Bi, phường Thành Tô, quận Hải An. Đây được mệnh danh là "Thiên đường ẩm thực" của thành phố cảng..

Trong khu vực trung tâm của chợ có hàng chục quầy hàng chế biến các món ăn bình dân, giá cả hợp lý với nhiều màu sắc và trình bày bắt mắt. Khi đến đây, du khách sẽ được thỏa thích, ngắm nhìn, lựa chọn và thưởng thức các món ăn trở thành thương hiệu của thành phố Hải Phòng như: bánh đa cua, giá bể, các món chè, dừa dầm, bánh mỳ cay, giá bể xào, chè và những đồ ăn ngon khác.…

Việc ăn uống của khách du lịch, nhu cầu khám phá ẩm thực nơi đây trở nên dễ dàng hơn nhờ việc ban hành bản đồ ẩm thực Hải Phòng. Thông qua bản đồ food tour, các du khách sẽ dễ dàng tiếp cận các địa chỉ, lựa chọn các món ăn phù hợp với khẩu vị và sở thích. Đây là sự trải nghiệm thú vị về thành phố Hoa Phượng đỏ.

Cụ thể, bạn có thể tham khảo bản đồ phía dưới:

Bản đồ món ngon giới thiệu khá chi tiết địa điểm giúp du khách thuận tiện trong việc tham quan, thưởng thức đặc sản địa phương. Bản đồ món ngon Hải Phòng cũng liệt kê chi tiết các món ăn, thời gian mở của bán hàng, bữa sáng ăn gì, bữa trưa, buổi xế chiều, bữa tối, ăn đêm… cũng được giới thiệu khá chi tiết.

Ngoài ra gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng đến đúng điểm cần đến trong những lần du lịch Hải Phòng.

8 món ăn nhất định phải thử khi đến Hải Phòng

1. Cá mòi kho - đặc sản Kiến Thụy Hải Phòng

Cá mòi kho đặc sản Hải Phòng là món ăn đầu tiên bạn nên thử khi đến vùng đất này. Đây không chỉ là món ăn nổi tiếng của vùng Kiến Thụy mà đã được bán ra các tỉnh lân cận, hay thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài.

Điểm đặc biệt của món cá kho này là cá mòi được đánh bắt tươi mỗi ngày, làm sạch, tẩm ướp gia vị 30 phút sau đó được cho vào các nồi đất và đun trên than củi 8-10 tiếng. Cá mòi kho ngon thì phải nhừ xương, có vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng và con cá béo ngậy.

Cá mòi kho là đặc sản cá kho Hải Phòng có hương vị đặc trưng, đây không chỉ là món để thưởng thức mà còn có thể mua về làm quà với giá khoảng 200.000- 300.000 đồng cho một nồi 0,8- 1,2kg (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

2. Nem cua bể

Nem cua bể là món ăn đặc trưng trong ẩm thực của Hải Phòng mà bất cứ ai đến đây cũng phải thử ít nhất một lần. Thịt cua để làm nem cua bể phải là từ cua tươi đánh bắt ở vùng biển Đồ Sơn, Cát Hải, hoặc ở Bạch Long Vĩ - những nơi có nguồn hải sản phong phú và tươi ngon, kết hợp với các nguyên liệu như thịt heo, cà rốt, mộc nhĩ, giá,.... tạo nên hương vị tươi ngon hấp dẫn.

Nem cua bể Hải Phòng được cuốn theo hình vuông nên còn có tên gọi là nem vuông, được ăn cùng nước mắm chấm chua ngọt tạo nên hương vị khó quên (Nguồn ảnh: Vnexpress)

3. Bánh đa cua

Nhắc đến đặc sản Hải Phòng không thể bỏ qua món bánh đa cua, món ăn hấp dẫn không chỉ thu hút khách du lịch mà ngay cả người dân địa phương cũng rất hay ăn. Bạn có thể tìm thấy món này ở bất cứ đâu trên đường phố Hải Phòng với các nguyên liệu đặc trưng như bánh đa đỏ, bề bề, tôm, thịt cua, chả lá lốt, chả cá,...

Đặc sản Hải Phòng bánh đa cua với phần nước dùng ninh từ xương, tôm khô tạo nên vị ngọt hấp dẫn, ăn cùng với nhiều topping hải sản là món ăn bạn nhất định phải thử khi đến đây (Nguồn ảnh: Báo Thời đại)

Một số địa chỉ bạn có thể tham khảo để thưởng thức bánh đa cua Hải Phòng: Quán Bà Cụ ở 179 Cầu Đất (quận Ngô Quyền) Bánh đa cua Cô Yến (2B Phạm Ngũ Lao, quận Ngô Quyền) Bánh đa cua Hải Phòng (48 Lạch Tray)

4. Nem chua - đặc sản An Lão Hải Phòng

Từ một đặc sản của xã An Thọ, huyện An Lão ở Hải Phòng, giờ đây nem chua An Lão đã trở nên nổi tiếng không chỉ là đặc sản Hải Phòng nên thử mà còn được mua rất nhiều về làm quà.

Nem chua An Lão được làm từ thịt tươi ngon tuyển chọn, để lên men tự nhiên nên có hương vị rất thơm ngon. Đây là món ăn lâu đời và rất quen thuộc trên bàn nhậu của người dân An Lão, An Thọ, thường được dùng kèm với cá loại rau sống như lá sung, mơ lông, xà lách, chấm nước mắm chua ngọt để tăng hương vị.

Quán nem chua Bà cụ Chợ Đổ Hải Phòng đã tồn tại hơn 30 năm tuổi đời và luôn đông khách. Tiệm nem chua này nằm ngay tại góc đường Quang Trung, cạnh chợ Đổ. Đây được xem là địa chỉ ăn vặt “khét tiếng” tại Hải Phòng mà du khách chỉ cần thưởng thức một lần là nhớ mãi.

5. Chả chìa Hạ Lũng

Chả chìa Hạ Lũng có nguồn gốc xuất phát từ một làng nghề làm giò chả lâu đời và được đặt tên theo vùng đất này. Chả chìa Hạ Lũng có hình dáng khá giống như nem lụi của miền Trung nhưng cách chế biến và nguyên liệu lại hoàn toàn khác. Chả được làm từ thịt lợn, mỡ phần và mực một nắng của Cát Bà, cuốn quanh thanh mía tạo hương vị đậm đà.

Bạn có thể thử và mua đặc sản Hải Phòng chả chìa Hạ Lũng tại Chả Chìa Hạ Lũng Bác Hoạt 113 Hạ Lũng, Quận Hải An (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

Bạn có thể thử và mua đặc sản Hải Phòng chả chìa Hạ Lũng tại Chả Chìa Hạ Lũng Bác Hoạt 113 Hạ Lũng, Quận Hải An

6. Bánh mỳ cay

Trong các loại đặc sản Hải Phòng thì bánh mỳ cay chắc là món ăn gây thương nhớ nhất bởi mùi vị pate đặc trưng không ở đâu có. Bánh mỳ Hải Phòng phải là bánh mỳ que, chỉ to bằng 2 ngón tay, kẹp với pate chưng thơm lừng và chấm nước sốt cay kích thích vị giác. Đây là món ăn bạn có thể ăn vặt quà chiều hoặc ăn sáng với giá rất hợp lý chỉ 2.000- 3.000/ chiếc.

Đặc sản Hải Phòng bánh mì cay là món ăn gây thương nhớ với khá nhiều du khách (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

Một số quán BÁNH MỲ CAY nổi tiếng bạn có thể tham khảo: - Bánh mỳ cay Bà Già: 57 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng - Bánh mỳ cay Ông Cuông, 184 Hàng Kênh, Lạch Chay, Hải Phòng - Bánh mỳ cay Ông Già Khánh Lạp: Số 181 Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng

7. Cháo cay

Cháo cay Hải Phòng không phải là món ăn có nguyên liệu quá đặc biệt nhưng cách chế biến và đặc biệt là “vị cay” của món cháo này chính là điều gây ấn tượng khó quên với thực khách.

Cháo được nấu bằng gạo xay nhuyễn mịn, nấu cùng nước hầm xương và ăn cùng với thịt trai xào hoặc thịt lươn, sườn heo,... Tuy nhiên điều làm nên hương vị của món ăn này chính là phần ớt bột rắc lên trên kích thích vị cay nồng. Nếu bạn không ăn được cay có thể bỏ qua hoặc cho một ít để có mùi vị nhé.

Một bát cháo cay với thịt lươn, ruốc và quẩy nóng giòn là đặc sản Hải Phòng bạn nên thưởng thức khi đến đây (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

Các địa chỉ cháo cay ngon mà bạn có thể tham khảo - 17 Trần Bình Trọng, Ngô Quyền, Hải Phòng - Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng - 169 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng - Ngõ Đồng Tâm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

8. Đặc sản dừa dầm Hải Phòng

Dừa dầm Hải Phòng không chỉ là đặc sản tại Hải Phòng mà nó còn gây sốt ở nhiều nơi bởi vị ngọt thanh mát và béo ngậy của nước cốt dừa, là món ăn giải khát cực đã trong mùa hè. Nguyên liệu chính của món này khá dễ tìm như cùi dừa nạo sợi, thạch rau câu dừa, trân châu nhân dừa, sữa dừa,... nhưng để tạo nên hương vị chính gốc ở Hải Phòng thì chỉ có thể thưởng thức tại đây bạn mới có thể cảm nhận được.

Bạn có thử đặc sản Hải Phòng dừa dầm tại Dừa Dầm & Sữa Chua Nếp Cẩm 11C2 Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng với giá chỉ khoảng 10.000/ cốc (Nguồn ảnh: Việt Nam Điểm Hẹn)

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mon-ngon-khi-di-du-lich-1-8-mon-cuc-ngon-nhat-dinh-phai-an-khi...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mon-ngon-khi-di-du-lich-1-8-mon-cuc-ngon-nhat-dinh-phai-an-khi-den-hai-phong-va-co-the-mua-ve-lam-qua-172220706150421522.htm