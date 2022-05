5 lợi ích sức khoẻ của loại quả "vạn người mê" khi hè về

Mận là loại hoa quả được “săn lùng” ráo riết khi hè về. Loại quả này có những công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ mà không phải ai cũng biết.

Mận có chứa ít đường hơn các loại trái cây khác và chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, khoáng chất và chất xơ. Bạn có thể ăn nguyên quả ở bữa phụ hoặc cắt miếng để ăn với ngũ cốc hoặc sữa chua.

Dưới đây là 5 lợi ích của mận đối với cơ thể đã được các nhà khoa học chứng minh.

1. Giàu chất chống oxy hóa

Mận cung cấp 1 số chất chống oxy hoá, bao gồm:

- Vitamin C

- Tocopherols

- Beta-caroten

Ngoài ra, mận đỏ và tím có thêm lợi ích từ 1 chất chống oxy hóa mạnh khác được gọi là anthocyanin. Các nghiên cứu sơ bộ ở người cho thấy, nó có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp kiểm soát bệnh tiểu đường type 2

2. Điều chỉnh lượng đường trong máu

Dưới đây là 4 lý do tại sao mận là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát lượng đường trong máu:

- Chất xơ: Mận có nhiều chất xơ. 1 chén mận cắt lát chứa khoảng 8% RDI - có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu

- Prebiotics: Chất xơ trong mận là prebiotics, đây là loại chất xơ thực vật chuyên biệt nuôi các vi khuẩn probiotic tốt trong đường ruột, nó rất hữu ích trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2

- Adiponectin. Một nghiên cứu nhỏ năm 2018 cho thấy uống 200 ml nước ép mận mỗi ngày trong 4 tuần sẽ làm tăng mức độ adiponectin, một loại hormone giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

- Lượng đường thấp. Mận chứa ít đường (1 cốc nước ép chỉ chứa 16 gram so với 1 cốc nho có 23 gram) và do đó chỉ số đường huyết cũng thấp, có nghĩa là chúng chỉ tác động nhỏ đến lượng đường trong máu. Mận có chỉ số đường huyết là 39, so với 52 đối với chuối, 59 đối với dứa và 76 đối với dưa hấu

3. Hạ huyết áp

Một nghiên cứu năm 2017 trên những người huyết áp cao có kết quả như sau: những người ăn 3 gam chiết xuất mận mỗi ngày trong 3 tháng có huyết áp thấp hơn đáng kể so với những người dùng giả dược.

Điều này là do kali trong mận có thể giúp kiểm soát huyết áp của bạn theo 2 cách:

- Kali có thể làm giảm áp lực trong thành mạch máu, từ đó giúp giảm huyết áp

- Kali có thể giúp cơ thể đào thải muối qua đường tiểu. Điều này rất quan trọng vì nồng độ muối cao khiến cơ thể bạn giữ nhiều nước hơn, khiến tăng huyết áp

4. Tốt cho sức khỏe của xương

Mận chứa nhiều vitamin và khoáng chất góp phần vào sức khỏe của xương, bao gồm kali, magiê và vitamin K. Tuy nhiên, mận sấy khô có hàm lượng các chất dinh dưỡng đặc biệt này cao hơn so với mận tươi.

Những chất dinh dưỡng này giúp giảm sự mất khoáng chất của xương và hỗ trợ tích cực cho cấu trúc xương. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi, xương suy yếu rất dễ dấn đến gãy xương, mặc dù chỉ do chấn thương nhỏ..

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy, phụ nữ tiền mãn kinh ăn khoảng 5 quả mận khô mỗi ngày sẽ ít bị loãng xương hơn đáng kể sau 3 và 6 tháng, so với những phụ nữ không điều trị.

5. Giảm táo bón

Mận là những phương pháp chữa táo bón phổ biến vì hai lý do chính:

- Chúng giàu chất xơ, giúp tạo khối lượng phân lớn và cho phép bạn đi ngoài dễ dàng hơn. 1 cốc mận khô có chứa tới 12,4 gam chất xơ

- Mận có chứa sorbitol, một chất có tác dụng nhuận tràng. Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy, những người bị táo bón ăn 5 quả mận khô 2 lần mỗi ngày trong 3 tuần sẽ đi vệ sinh thường xuyên hơn và chất phân bình thường hơn so với trước khi nghiên cứu bắt đầu

