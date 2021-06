5 công dụng tuyệt vời của lá tía tô với sức khỏe và những lưu ý cần thiết khi sử dụng

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 01:00 AM (GMT+7)

Lá tía tô không những được dùng như một loại gia vị làm tăng hương vị của món ăn, mà còn được dùng như một dược liệu để bồi bổ sức khỏe.

Tía tô là một trong những loại cây thuốc dân gian lâu đời và quen thuộc của người Việt. Trong 100g lá tía tô bao gồm: Năng lượng: 25 Kcal; Đạm: 2,9g; Tinh bột: 3,4g; Tro: 1000mg; Canxi: 170mg; Sắt: 3,2mg; Nước: 88,9g; Chất xơ: 3,6g; Phốt pho: 18,3mg; Vitamin C: 13mg… Với những thành phần trên, các chuyên gia đánh giá lá tía tô là một vị thuốc chữa bệnh và phòng bệnh tuyệt vời.

5 công dụng chữa bệnh hữu hiệu từ lá tía tô

Điều trị chứng cảm mạo

Để điều trị chứng cảm mạo, bạn có thể sử dụng tía tô dưới 3 cách: Lá tía tô rửa sạch rồi mang đi nấu cùng với cháo để cho người bệnh ăn; hoặc uống nước lá tía tô khi còn nóng, uống xong nằm đắp kín chăn (thích hợp cho người già và trẻ nhỏ). Ngoài ra bạn có thể dùng nước lá tía tô để xông toàn thân.

Cải thiện bệnh dạ dày

Lá tía tô có chứa tanin và glucosid, có tác dụng chống viêm, làm se vết loét, liền sẹo và giảm sự gia tăng axit dạ dày. Theo các bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa, nếu dùng ở dạng nước sắc, lá tía tô không chỉ có tác dụng giảm đau, giảm dịch vị xuống mức bình thường ở những bệnh nhân đau dạ dày mà còn giúp bệnh nhân ăn ngon và ngủ tốt hơn.

Đề phòng bệnh gút tái phát

Đới với người bị bệnh gout, thì hàng ngày nên dùng lá tía tô ăn như rau sống trong các bữa cơm đề phòng bệnh tái phát. Còn khi lên cơn đau bị sưng tấy lên, nên dùng lá tía tô nhai và nuốt ngay để chặn cơn đau lại. Bên cạnh đó, có thể uống nước lá tía tô (sắc như sắc thuốc bắc), cơn đau sẽ giảm rất nhanh.

Chữa mề đay, mẩn ngứa

Người bị mề đay mẩn ngứa do tiếp xúc ánh nắng mặt trời, do côn trùng, do tiếp xúc với khí lạnh, nước lạnh, dị ứng thực phẩm,… có thể dùng lá tía tô giã nhỏ, vắt lấy nước uống, phần bã để xát vào chỗ da bị nổi mẩn sẽ đỡ rất nhiều, ngứa ngáy cũng giảm đáng kể. Lưu ý, sau xát lá tía tô, khi khô đi thì cần bỏ hết bã và tắm lại bằng nước ấm thật sạch.

Làm đẹp da

Với những vùng da có nhiều mụn thịt, mụn cóc, chị em hãy giã nát 1 nắm lá tía tô tươi rồi chà lên vùng da có mụn thịt, mụn cóc. Sau đó lấy băng gạc hoặc băng dính cố định bã tía tô ở vùng da này. Thực hiện phương pháp này liên tục trong vòng 1 - 2 tháng thì sẽ thấy mụn giảm dần hoặc biến mất.

Cách chế biến nước lá tía tô tốt cho sức khỏe

Nguyên liệu: Chuẩn bị khoảng 200g lá tía tô, 2,5 lít nước lọc và 3 lát chanh tươi.

- Lá tía tô đem đi rửa sạch sẽ, ngâm nước muối loãng trong khoảng 10 phút, sau đó vớt ra rồi để cho ráo nước.

- Đun sôi nước lọc, bỏ lá tía tô vào đun thêm 3 - 5 phút rồi tắt bếp.

- Đợi khi nước nguội là, chiết ra chai thủy tinh rồi bỏ mấy lát chanh vào, sử dụng dần dần. Chia thành nhiều lần uống trong ngày.

Lưu ý:

- Khi sử dụng lá tía tô nếu vò nát hay cắt nhỏ thì nên dùng luôn, không nên để quá 15 phút vì sẽ làm bay hết tinh dầu có trong lá tía tô.

- Không dùng nước lá tía tô để qua đêm vì thành phần của nó sẽ biến đổi, có thể khiến da của bạn bị kích ứng.

- Nên uống trước mỗi bữa ăn khoảng 10-30 phút để ngăn hấp thụ chất béo và giảm lượng thức ăn nạp vào.

- Nếu cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh thì không nên coi lá tía tô như thuốc bổ để sử dụng thường xuyên, cũng không nên dùng nước lá tía tô để uống thay cho nước lọc hàng ngày.

