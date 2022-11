4 món đừng đụng đũa nếu để qua đêm dù ngon đến mấy nếu không muốn già mang bệnh

Nhiều người có thói quen nấu dư đồ ăn từ tối hôm trước, cất tủ lạnh dành cho bữa sau, hâm nóng ăn tiếp. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mọi món ăn sau khi nấu chín có thể để được ở nhiệt độ bên ngoài trong 2 giờ đồng hồ. Sau thời gian này, các vi khuẩn có hại có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc.

Do đó nếu thực phẩm không được sử dụng ngay hoặc thực phẩm thừa, cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C.

Trong trường hợp bảo quản dưới 5 độ C, tức ngăn mát tủ lạnh, thì thời gian bảo quản cũng không quá 1-2 ngày. Sau thời gian này, thức ăn vẫn có thể bị hỏng và gây ngộ độc.

Do đó để tránh bị ngộ độc thực phẩm, chúng ta không nên để thức ăn ở nhiệt độ bên ngoài quá 2 giờ; không sử dụng lại các món ăn để dành trong tủ lạnh quá 1-2 ngày.

Đối với 4 nhóm thực phẩm dưới đây được khuyến cáo tuyệt đối không nên ăn nếu để qua đêm

Hải sản

Hải sản là món ăn giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích. Tôm, cua, sò, cá, ốc... có hương vị thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, hải sản rất giàu đạm, nếu đã chế biến và để qua đêm rất dễ bị phân hủy protein, sinh ra các chất độc hại. Khi đi vào cơ thể, những chất này có thể làm hại đến gan, thận...

Việc hâm nóng thực phẩm nhiều lần sẽ làm giảm hương vị của món ăn và cũng không loại bỏ được các chất có hại đó.

Rau xanh

Bản thân rau đã nấu chín sau khi để qua một đêm sẽ sản sinh ra nitrat và từ đó sẽ hình thành nitrit. Đây là một chất có khả năng kích thích sự hình thành của các tế bào K trong cơ thể.

Các loại rau giàu vitamin, chất xơ như bắp cải, rau ngót, rau bina... rất tốt cho cơ thể nếu chúng ta ăn ngay sau khi chế biến. Nếu để qua đêm các chất dinh dưỡng bị oxy hóa và vi khuẩn sinh sôi.

Nấm, mộc nhĩ

Nấm và mộc nhĩ là những thực phẩm thơm ngon, chứa nhiều dinh dưỡng nhưng khi đã được nấu chính thì nên ăn chúng càng sớm càng tốt, tránh để qua đêm và hâm nóng lại vào hôm sau.

Nấm và mộc nhĩ chứa nhiều protein phức tạp. Khi để qua đêm và hâm nóng lại, những chất này sẽ bị biến đổi và gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nấm cũng chứa nhiều nitrat. Nấm đã nấu chín bảo quản trong thời gian dài sẽ khiến dinh dưỡng hao hụt, nitrat biến đổi thành nitrit và gây hại cho sức khỏe.

Trà xanh

Uống trà xanh giúp cơ thể chống oxy hóa, kéo dài tuổi thọ và làm đẹp da. Tuy nhiên, tuyệt đối không uống để qua đêm, bởi nếu để qua đêm sẽ bị mất hết các vitamin, protein và các dưỡng chất có lợi khác… Không những thế, nước trà xanh còn bị xỉn màu, thành phần các vitamin B, C có trong đó cũng bị phân hủy. Thậm chí, nó còn sản sinh ra rất nhiều vi khuẩn, nấm mốc độc hại, vì thế rất nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/4-mon-cam-dung-dua-neu-de-qua-dem-du-ngon-may-cung-nen-vut-bo-neu-khong-muon-gia-mang-benh-172221102161645377.htm