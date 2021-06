3 món ăn giàu kẽm dành cho nam giới hiếm muộn

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Với guồng quay công việc, nhịp sống đô thị đặc biệt là mức độ ô nhiễm môi trường ngày một tăng thì sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng.

Hiếm muộn là một trong các bệnh có số lượng ngày một tăng. Y học cổ truyền giới thiệu với các bạn những món ăn bài thuốc hữu hiệu, nhất là món giàu kẽm dành cho nam giới.

Giá đỗ xào thịt bò: Trong giá đỗ có đủ chất dinh dưỡng, giàu Protein, nhiều vitamin đặc biệt là kẽm, Omega 3, vitamin B2, vitamin C, vitamin B12. Đỗ sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao: Vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần. Đối với nam giới chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa có trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết giúp tăng khả năng thụ thai.

Cách làm: Giá đỗ 300g, thịt bò 100g, hành, tỏi, gia vị, dầu ăn đủ dùng. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Thịt bò thái mỏng, ướp tỏi, gừng và bột ngọt 15 phút. Bắc chảo lên bếp, cho chảo nóng đổ dầu ăn, phi thơm tỏi, xào thịt bò chín tái rồi đổ tiếp giá đỗ xào nhanh, bắc ra, ăn nóng.

Cá hồi sốt bơ tỏi: Trong 100 gram cá hồi nuôi có 2,3 gram axit béo omega-3 chuỗi dài, trong khi cùng một phần cá hồi tự nhiên chứa 2,6 gram, nhiều protein tốt và đây cũng là một trong những nguồn vitamin B12, Kali, sắt và vitamin D rất dồi dào.

Cách làm: Cá hồi tươi, phi lê 200g, bơ nhạt, tỏi, hành, bột ngọt, dầu oliu đủ dùng. Cá hồi rửa sạch, thấm khăn khô bề mặt. ướp cá cùng tỏi, bột canh đều 2 mặt. Cho chảo nóng, cho chút dầu ooliu lê chảo, áo chảo 2 mặt cá trong vòng 5 phút. Bắc ra. Cho bơ vào chảo cho tan chảy rồi cho tỏi vào đảo vàng, cho chút nước, cho miếng cá đã được áp chảo vào lật qua lại tầm 3 phút, bắc ra, ăn nóng.

Hàu nướng mỡ hành: Giá trị dinh dưỡng của hàu: cứ 100g thịt hàu tươi sống gồm có các chất dinh dưỡng như năng lượng: 51kcal; carbohydrate 2.72g; chất đạm: 5.71g; Chất béo: 1.71g; nhiều loại vitamin: 0.85mg vitamin E, 0.925mg vitamin B3, 0.031mg vitamin B6,… Nhiều khoáng chất: 59mg canxi, 4.61mg sắt, 156mg kali, 97mg phốt pho,…

Cách làm: Hàu 1kg, hành tươi, hành khô, lạc nhăn rang, gia vị đủ dùng. Hàu về rửa sạch, khứa đôi con. Làm nước sốt mỡ và hành như sau: phi thơm hành khô, đổ ra bát; hành tươi rửa sạc thái nhỏ. Cho chảo nóng lên bếp, phi thơm hành khô rồi cho chút nước, gia vị, cho hành tươi thái mỏng lúc này đươc hỗn hợp sền sệt cho ra bát. Hàu xế vào vỉ nướng, nồi chiên không dầu… Nướng tái rồi cho hỗn hợp hành vào nướng chín hàu, cho hành khô và lạc lên bên trên, ăn nóng.

