Du lịch Quy Nhơn thức giấc, thị trường bất động sản vươn mình

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Kỳ Co, Eo Gió hay Ghềnh Ráng Tiên Sa đang là những cái tên trứ danh tạo sức hút cho ngành công nghiệp không khói tại Quy Nhơn. Du lịch phát triển đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế Quy Nhơn – Bình Định. Trong đó, bất động sản đang là ngành có tốc độ phát triển nhanh chóng và thu hút đầu tư bậc nhất.

Những con số ấn tượng về du lịch Quy Nhơn – Bình Định

Trước năm 2015, khi có nhu cầu tìm kiếm một địa điểm với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cũng như nhiều danh lam - thắng cảnh, di tích lịch sử để thả mình thư giãn và tự do khám phá thì Đà Nẵng, Nha Trang hay Phan Thiết là những cái tên quen thuộc thường được đề cập đến đầu tiên trong danh sách. Quy Nhơn – Bình Định khi đó vẫn chỉ như một cô gái xinh đẹp còn đang say giấc.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Quy Nhơn nổi lên như một điểm nóng về du lịch duyên hải miền Trung. Với hàng loạt danh lam - thắng cảnh làm nức lòng du khách như: Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi Champa, đảo Kỳ Co, cù lao Xanh, bán đảo Phương Mai…Quy Nhơn – Bình Định ngày một trở thành điểm đến thú vị đối với du khách.

Theo số liệu thống kê được từ Sở VHTT&DL tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có khoảng 1,9 triệu lượt khách du lịch đến với vùng đất võ Bình Định, tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2017, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ở thành phố Quy Nhơn đã đạt khoảng 12.500 lượt khách, tăng 43%; tổng khách du lịch tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ này gần 45.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Và những con số này sẽ tiếp tục chứng kiến đà tăng ngoạn mục.

Dự báo, đến năm 2020, Quy Nhơn sẽ đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800,000 lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đặt 14,5%/năm. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 10,000 tỷ đồng, tăng bình quân 63,4%/năm.

Bên cạnh những con số thống kê khả quan về tình hình du lịch, Quy Nhơn – Bình Định cũng ngày một hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất hạ tầng để phục vụ tốt hơn nhu cầu của tỉnh cũng như đón đầu xu hướng phát triển trong tương lai. Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư nâng cấp, mở rộng như QL1A, QL1D, QL19, tuyến đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan, cầu Thị Nại; nâng cấp và mở rộng khu hàng không dân dụng - cảng hàng không Phù Cát; cảng biển Quy Nhơn... Khi những công trình giao thông này hoàn thiện, không chỉ kinh tế phát triển, du lịch và bất động sản nơi đây hứa hẹn là điểm đến đầu tư lý tưởng của Việt Nam.

An Nhơn Green Park – “Địa phát phồn vinh” giữa lòng thành phố

Tiềm năng phát triển du lịch của Quy Nhơn là bất tận, kèm theo đó là sự sôi động của thị trường bất động sản. Vài năm trở lại đây, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, nhiều ông lớn của thị trường bất động sản đã và đang khởi động những dự án siêu khủng tại vùng đất tiềm năng này. Có thể kể đến như FLC với các dự án nằm trong tổ hợp FLC Quy Nhơn (FLC Sea Tower, The Coastal Hill), TMS với TMS Luxury & Residences…

Đóng góp chung vào sự sôi động vốn có của thị trường cũng như tạo tiền đề để Quy Nhơn đón đầu xu hướng, Công ty Cổ Phần Đại Tín đã bắt tay cùng Đất Xanh Nha Trang – chi nhánh Quy Nhơn với vai trò là chủ đầu tư đã cho ra đời dự án khu đô thị An Nhơn Green Park. Điều đặc biệt tạo nên sức hút của dự án nhờ sở hữu vị trí chiến lược liền kề Quốc lộ 1A và đường trục Khu kinh tế nối dài huyết mạch của tỉnh, kết nối sân bay Phù Cát với trung tâm thành phố, nằm trong vùng phát triển kinh tế năng động của tỉnh Bình Định.

Mang tầm vóc của một khu đô thị sinh thái thân thiện, được quy hoạch thông minh cho sự phát triển vượt bậc, An Nhơn Green Park mang đến cho cư dân sự trải nghiệm về một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn với đầy đủ tiện ích nội ngoại khu như: công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, nhà văn hóa, khu thể thao phức hợp, siêu thị, chợ Bình Định, bến xe,… Liên kết vùng cũng là điểm sáng đối với dự án, khi từ An Nhơn Green Park, bạn chỉ mất 15 phút để có thể di chuyển đến trung tâm thành phố hay sân bay Phù Cát và 45 phút để đến được Kỳ Co, Eo Gió – một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất hiện nay. Với những lợi thế vượt trội, An Nhơn Green Park chính là sự lựa chọn hoàn hảo để an cư lập nghiệp, không chỉ thế còn vô cùng đắt giá để sở hữu đầu tư kinh doanh thương mại.