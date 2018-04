Facebook chi 20 triệu USD bảo đảm an toàn cho Mark Zuckerberg

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Báo cáo mới được công bố cho thấy Facebook đã tăng đáng kể số tiền chi tiêu để bảo đảm an ninh cho Giám đốc điều hành Zuckerberg trong năm 2017.

Facebook tiết lộ đã chi hơn 7,3 triệu USD (~166 tỷ đồng) cho an ninh của CEO Zuckerberg vào năm ngoái, tăng 50% so với năm 2016. Tổng cộng, công ty đã chi khoảng 20 triệu USD (~455 tỷ đồng) cho an ninh và đi lại bằng máy bay riêng của Zuckerberg kể từ năm 2015.

Công ty cho biết chi phí cho “chương trình an ninh toàn diện” của Zuckerberg là cách giải quyết “những mối đe dọa đối với sự an toàn của ông phát sinh trực tiếp do vị trí của ông là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty”.

“Chúng tôi yêu cầu những biện pháp an ninh này để bảo đảm lợi ích của công ty do tầm quan trọng của ông Zuckerberg đối với Facebook”, báo cáo cho biết.

Mark Zuckerberg trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 11/4. Ảnh: AP.

Chi phí cho máy bay riêng của Zuckerberg bao gồm phí đi lại, nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí ăn uống. Theo báo cáo, Facebook cũng chi trả cho nhân viên bảo vệ và hệ thống an ninh tại tư gia của Zuckerberg ở California. Lãnh đạo 33 tuổi được Facebook cung cấp các vệ sĩ theo kèm khi ông di chuyển ngoài trụ sở công ty.

Việc các công ty chi trả những khoản phí kiểu này cho các CEO cao cấp không phải là chuyện hiếm. Apple gần đây đã yêu cầu Giám đốc Tim Cook đi lại bằng máy bay riêng trong “tất cả các chuyến công tác và du lịch cá nhân”. Công ty cũng chi khoảng 317.000 USD (~7,2 tỷ đồng) cho an ninh và đi lại của Cook vào năm ngoái.

Ngoài Tổng giám đốc Mark Zuckerberg, Facebook cũng chi trả các chi phí an ninh cho Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành (COO) của công ty đồng thời là một tác giả và diễn giả nổi tiếng. Theo báo cáo, công ty đã trả 2,7 triệu USD (~61,5 tỷ đồng) chi phí an ninh cá nhân cho Sandberg ngoài 22,5 triệu USD (~512 tỷ đồng) tiền lương, thưởng và thưởng bằng cổ phiếu cho nữ lãnh đạo này vào năm ngoái.

Facebook đang đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về vai trò của công ty trong việc lan truyền thông tin sai lệch và tuyên truyền chính trị trực tuyến. Tuần trước, Zuckerberg đã trải qua 10 giờ điều trần trước ủy ban của Quốc hội Mỹ về bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng.