Đây là thói quen xấu mà CEO Facebook và 43% người Mỹ đều mắc phải

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tỷ phú Mark Zuckerberg Sự kiện:

Ở Việt Nam, nhiều người và nhất là giới trẻ cũng mắc phải thói quen này.

Trong một buổi livestream phỏng vấn trên Facebook gần đây, CEO Mark Zuckerberg đã tiết lộ một thói quen xấu mà anh thường xuyên lặp lại hàng ngày. Mỗi sáng sau khi thức dậy, điều đầu tiên Mark làm là vớ ngay chiếc điện thoại di động từ kệ đầu giường và kiểm tra một lượt.

“Tôi vào Facebook để xem những điều gì đang diễn ra trên thế giới. Tôi cũng kiểm tra tin nhắn trong ứng dụng Messenger và WhatsApp” – Mark cho biết.

Thông thường, Mark chỉ “nghịch” điện thoại trong khoảng vài phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, thời lượng này sẽ thay đổi tùy vào các sự kiện đang diễn ra trên thế giới. “Trước khi lên danh sách những người cần liên lạc, tôi thường xem những điều đang diễn ra trên Facebook. Đó thật sự là một tình cảnh đáng buồn” – Mark tiết lộ. Anh cũng khẳng định thói quen lướt điện thoại mỗi sáng chắc chắn không phải là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày.

Mark Zukerberg tiết lộ thói quen lướt điện thoại ngay sau khi thức dậy mỗi sáng

Tuy nhiên, Mark không hề cô đơn bởi có tới 43% người Mỹ cũng mắc phải thói quen này. Theo nghiên cứu người tiêu dùng di động toàn cầu của tập đoàn Deloitte, 43% người Mỹ thường lướt điện thoại trong vòng 5 phút sau khi thức dậy, 76% “nghịch” điện thoại trong 30 phút và 88% ôm lấy dế cưng trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Nghiên cứu này được khảo sát dựa trên 2.000 công dân Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 75.

Theo nghiên cứu người tiêu dùng di động toàn cầu của tập đoàn Deloitte, 43% người Mỹ cũng có chung thói quen với Mark

Đây rõ ràng không phải là một thói quen lành mạnh mà trái lại, nó sẽ làm giảm hiệu suất học tập và làm việc trong ngày. Michael McQueen – tác giả của cuốn sách “Momentum: How to Build it, Keep it, or Get it Back” giải thích, nếu bắt đầu buổi sáng bằng việc lướt mạng xã hội sẽ làm thất thoát chất Dopamine trong não. Đây là chất dẫn truyền thần kinh có lợi cho cơ thể, giúp tăng khả năng tập trung cho con người. Hành động này sẽ tạo nên sự phản hồi trong não, khiến bạn thường xuyên phải kiểm tra điện thoại và mất tập trung trong những công việc khác.

Ngoài ra, theo nghiên cứu của đại học Bryan, việc thường xuyên thay đổi sự chú ý khi đang làm những công việc trí óc sẽ làm giảm từ 10 – 15 điểm IQ, tương đương với tác hại của việc không ngủ cả đêm hôm trước.

Khác với Mark, bà trùm truyền thông Arianna Huffington – nhà sáng lập của Thrive Global thường dành vài phút để thở sâu, thư giãn và lên danh sách mục tiêu cần làm trong ngày. Đương nhiên Huffington cũng không tránh khỏi cám dỗ từ chiếc điện thoại thông minh. Bà thường phải kiềm chế không nhìn vào điện thoại hoặc kiểm tra email khi thức dậy. Để tránh xa cám dỗ này, Huffington cất điện thoại vào một trạm sạc, đặt toàn bộ thiết bị bên ngoài phòng ngủ. Trong buổi phỏng vấn với CNBC Make It, Huffington cho biết việc làm này sẽ giúp bà thấy hiệu quả hơn khi thức dậy. Với Huffington, việc tạm tách mình khỏi các thiết bị là một bí kíp đơn giản và tích cực mà mọi người thường ít để ý tới.