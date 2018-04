Những bất thường mẹ đừng bỏ qua về 'cậu nhỏ' của bé

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 11:00 AM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Nhiều bố mẹ thường lơ là và không mấy quan tâm, chăm sóc đến bộ phận sinh dục của bé trai, do đó không kiểm soát được những bất thường để có thể xử lý kịp thời.

Lún dương vật

Lún dương vật hay còn được gọi là tụt dương vật hoặc dương vật bị vùi. Biểu hiện của tình trạng này là lỗ tiểu đổ ra đúng ở đỉnh quy đầu, trục dương vật thẳng, nhưng dương vật bị lún tụt xuống dưới hoặc ngang mức của xương mu.

Ống da dương vật thường nhỏ và ngắn, bao quy đầu hay bị chít hẹp, bìu bình thường và khi đi tiểu, trẻ thường phải dùng ngón tay ấn quanh gốc dương vật để nó thò ra. Nguyên nhân chính của bệnh chính là dải cân Dartos xơ hóa bất thường, kéo thân dương vật về phía sau hoặc lớp mỡ dày bất thường ở da trên mu và quanh dương vật, che lấp một phần cơ quan này. Khi được đưa đi khám, hầu hết các trẻ này được chẩn đoán là chít hẹp bao quy đầu nên được chữa bằng nong bao quy đầu, dù vậy cách này thường không có hiệu quả cho dù có nong tới vài lần.

Dương vật bé

Ở trẻ sơ sinh, dương vật dưới 1,9 cm thì coi là dương vật bé, dương vật bé xảy ra khi có vấn đề hoóc môn ở một thời điểm nào đó sau tuần lễ thứ 14 của thai nghén. Cần kiểm tra nồng độ hoóc môn và các nhiễm sắc thể để xem có hội chứng nào về gene không. Thử nghiệm dùng testosterone trong 3 tháng, nếu dương vật phát triển thì có nhiều triển vọng khi trưởng thành trẻ sẽ có kích thước và chức năng dương vật bình thường, ngược lại nếu dương vật không đáp ứng với kích thích testosterone thì có khó khăn về vấn đề giới.

Dương vật bị kẹt

Dương vật có kích thước bình thường nhưng một phần bị kẹt trong đám mô mỡ ở vùng mu, thường là do cắt bao quy đầu gây ra. Sự thành hình sẹo hay dính đã làm cho dương vật bị kẹt lại trong đám mô mỡ, tình trạng này dễ làm cho trẻ bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu do bị ứ đọng nước tiểu, vì vậy cần can thiệp ngoại khoa.Dương vật có vạt da hai bên thânĐây là hiện tượng kích thước bình thường nhưng mảnh da hai bên bìu phát triển và dính vào thân dương vật. Tình trạng này có thể do bẩm sinh hoặc do cắt chít bao quy đầu quá rộng, gây dính da bìu vào da dương vật, hiện tượng bất thường này không gây ra vấn đề gì, và có thể khắc phục bằng ngoại khoa.

Cong, vẹo dương vật

Lỗ đái vẫn ở đúng vị trí khi dương vật cương cứng thì thấy bị cong vẹo xuống phía dưới hoặc sang một bên kèm theo dương vật bị xoay trục nên trông như quả chuối cong, lúc bệnh nhân còn nhỏ, dị tật này còn có thể chưa rõ hoặc chưa được chú ý lắm nhưng khi lớn lên bệnh nhân thấy buồn, bi quan về biến dạng này và tự nhiên thấy càng ngày dương vật càng cong hơn.

Trẻ càng lớn càng tự ý thức và biết có sự khác thường nhưng thường không dám tâm sự cùng bố mẹ, anh em, giấu kín bạn bè để rồi âm thầm chịu đựng nỗi khổ tâm một mình và không dám nghĩ tới có bạn gái nữa.

Sưng tấy dương vật

Bất thường này rất dễ được phát hiện nếu mẹ thấy đầu dương vật của con hơi đỏ, bị sưng và đôi khi có mủ thì cần đưa con đi kiểm tra. Hiện tượng này thường xảy ra đối với những bé bị hẹp da quy đầu vì vậy, khi mẹ tắm cho con, hãy rửa ráy cẩn thận bộ phận sinh dục cho bé.

Mẹ cũng chú ý giữ sao cho bộ phận sinh dục của bé không bị hấp hơi, ẩm ướt. bf cách không nên cho con mặc quần áo chật, hoặc các loại quần áo khó thấm bằng vải tổng hợp hay cao su. Nếu cho con đi tắm biển mùa hè, hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo cát không lọt vào bộ phận sinh dục và lưu lại ở đó.

Tinh hoàn ẩn

Bình thường, khi sinh ra bé đã có 2 tinh hoàn nằm trong bìu nhưng ở một số trẻ bị dị tật thì một hoặc hai bên tinh hoàn không nằm đúng chỗ mà lại ẩn ở vùng bẹn. ?Có trường hợp phức tạp hơn là tinh hoàn ở trong ổ bụng khi ấy, bìu của con không thấy có tinh hoàn

Hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu được chia ra làm 2 loại- Hẹp bao quy đầu sinh lý: là hiện tượng rất dễ gặp ở các bé trai khi chào đời, đây là biểu hiện sinh lý không đáng ngại, vì thế bạn không cần lo lắng. Khi bé lớn lên, lớp da này sẽ tự rộng ra và không bó hẹp như trước nữa.- Hẹp bao quy đầu bệnh lý: Nếu khi con lớn lên đến 3 tuổi mà phần bao quy đầu ở bộ phận sinh dục bé không giãn rộng ra được thì mẹ cần phát hiện sớm và đưa con đi cắt bao quy đầu.