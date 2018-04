Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: UBND TP HCM chỉ đạo công an điều tra

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 13:05 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ đồng, UBND TP HCM khẳng định các loại tiền ảo không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa có công văn khẩn giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh sự vụ liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp (đề cập Công ty CP Morden Tech, với số tiền huy động hơn 15.000 tỉ đồng), khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP.

Trước đó, vào cuối năm 2017, UBND TP cũng có văn bản chỉ đạo về công tác phối hợp quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP khẳng định các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, UBND TP yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ đồng, trước đó, ngày 9-4 - một ngày sau khi xảy ra vụ việc nhiều nhà đầu tư tiền ảo iFan, Pincoin tố bị Modern Tech lừa đảo - ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại trụ sở nơi công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh (tòa nhà số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM) vẫn còn một số nhà đầu tư đến hỏi tình hình công ty sau khi biết bị lừa.

Đại diện Ban Quản lý tòa nhà số 68 Nguyễn Huệ cho biết Modern Tech chỉ thuê địa chỉ ở đây để đăng ký kinh doanh từ tháng 10-2017, chứ thực chất không hoạt động. Tại tầng 9 nơi công ty này đăng ký, nhân viên lễ tân cũng xác nhận công ty chỉ đăng ký văn phòng ảo chứ không hoạt động, không có nhân viên nào ra vào hoặc thư từ liên lạc.

Trước đó, ngày 8-4, hàng trăm nhà đầu tư đã tập trung tại công ty này tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỉ đồng từ việc phát hành tiền ảo iFan. Theo chị Trần Thị Túc (người viết đơn tố cáo), ông Hồ Xuân Văn là người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc Modern Tech cùng một số cá nhân khác trực tiếp kêu gọi nhiều người đầu tư vào dự án tiền ảo iFan, Pincoin.

Trụ sở Công ty Modern Tech đăng ký tại số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM nhưng thực chất không hoạt động

Công ty Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo iFan, Pincoin giống như một loại cổ phiếu có giá trị. Theo đó, công ty phát hành 21 triệu đồng tiền ảo với giá 1,6-2,6 USD/iFan, đồng thời cam kết với nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Nếu nhà đầu tư mời gọi được người khác tham gia sẽ được hưởng thêm hoa hồng 8%. Tuy nhiên, để "chơi" tiền ảo này, nhà đầu tư phải mua số lượng iFan có giá trị 1.000 USD (gần 23 triệu đồng).

Bằng thủ đoạn trên, các thành viên của công ty đã mời gọi hơn 32.000 nhà đầu tư bỏ ra 15.000 tỉ đồng. Sau đó, công ty này hủy bỏ hình thức chi trả lợi nhuận, hoàn trả vốn bằng tiền mặt, thay vào đó chi trả bằng tiền ảo iFan. Modern Tech định giá tiền ảo này với giá 5 USD/iFan với lý do tiền ảo này có giá trị như cổ phiếu và đã có Kiểm toán Nhà nước định giá. Trong khi đó, giá trị của tiền ảo iFan trên thị trường quốc tế chỉ là 0,01 USD/iFan.

Chị Lê Thị Hương, người chơi iFan, cho biết ban đầu Lê Ngọc Tuấn, thành viên của Công ty Modern Tech, tổ chức các buổi họp mặt, diễn thuyết với tư cách nhà đầu tư cấp trên kêu gọi thêm nhiều cấp dưới để hưởng hoa hồng. Ngoài Tuấn còn có các nhà đầu tư tuyến trên như Vũ Hữu Lợi, Diệp Khắc Cường, Nguyễn Thu Thủy... kêu gọi nhiều người khác tham gia. Sau khi iFan bắt đầu gặp nhiều vấn đề tài chính sau đợt mất giá của Bitcoin cuối năm 2017, Lê Ngọc Tuấn và nhóm của mình chối bỏ mọi liên quan với iFan. Tuấn cho rằng mình cũng là một nhà đầu tư muốn mang lợi đến cho mọi người nhưng chẳng may gặp phải dự án thất bại.

Đến tháng 1-2018, tất cả nhóm Facebook, nhóm chat vào trang cá nhân của các "lãnh đạo iFan" đều biến mất. "Lúc này chúng tôi cũng hiểu ra câu chuyện mà trước đó mình không dám tin. Tiền của chúng tôi đã mất" - chị Hương nói.