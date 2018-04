Đường đây đánh bạc ngàn tỉ: Hàng triệu người chơi có bị khởi tố?

Theo Bộ Công an, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng. Tại Công ty CNC gồm Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại Công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (phó giám đốc công nghệ). Tại Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… Ngoài ra, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc". Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, về hành vi tổ chức đánh bạc; khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Vĩnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".