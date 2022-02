Nhặt lá về “biến hoá” thành sản phẩm độc nhất vô nhị, 8x làm không kịp bán

Là loại cây tượng trưng cho may mắn và tốt lành, cây bồ đề từ xa xưa đã được trồng nhiều trong khuôn viên các khu đền, chùa, di tích lịch sử hay trồng làm cảnh. Lá bồ đề cũng được coi như vật mang lại may mắn, vì vậy, nhiều người thường mua lá bồ đề mạ vàng hay lá bồ đề in hình phật để lưu giữ trong nhà.

Bất ngờ hơn, từ những chiếc lá bồ đề, chị Dương Hương Nhiên (34 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã vẽ được những bức tranh dân gian, vẽ chân dung, hoa hay tranh 3D theo đơn đặt hàng để phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Tranh vẽ trên lá bồ đề của chị Nhiên được rất nhiều người yêu thích và đặt hàng.

Chị Nhiên cho biết, cách đây 3 năm, chị được một người bạn tặng cho chiếc xương lá bồ đề làm kỷ niệm. Thấy chiếc lá hình trái tim rất đẹp nên chị kẹp vào cuốn sách, thi thoảng mang ra ngắm.

“Nhìn chiếc lá, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ sẽ làm cách nào đó để nó bớt đơn điệu và trở nên độc đáo hơn. Vì vậy, tôi đã thử làm bookmart, nắp hộp quà tặng và cuối cùng là ý tưởng vẽ tranh lên xương lá bồ đề”, chị Nhiên nói.

Mới bắt tay vào vẽ tranh, chị Nhiên đã gặp không ít khó khăn khi tự tìm tòi cách ngâm lá và tẩy đi phần thịt lá, đồng thời làm sao để vẽ được một bức tranh trên lá chứ không phải trên giấy vẽ hoặc vải như thường thấy.

Để có xương lá bồ đề làm chất liệu vẽ tranh, chị Nhiên nhờ bạn bè đi nhặt và gom những chiếc lá bồ đề già, kích thước lớn từ cây bồ đề cổ thụ ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) rồi gửi vào cho chị.

Sau đó, mất cả tháng trời ngâm lá rồi lấy bàn chải tỉ mẩn tẩy sạch phần diệp lục còn sót lại. Tiếp đó, chị lại cẩn thận mang xương lá đi phơi khô và vẽ.

Chị sử dụng màu acrylic và cọ mỹ thuật đầu nhỏ nhất để vẽ nên những đường nét sắc sảo và đẹp mắt.

“Vì lá rất nhỏ, gân lá rỗng lại gồ ghề nên rất khó vẽ. Khi đã đặt bút vẽ thì sẽ không xoá đi vẽ lại được. Chỉ cần run tay, làm lem màu là phải bỏ đi cả chiếc lá. Vì vậy, tôi đã phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần để vẽ thuần thục và làm chủ cọ vẽ”, chị Nhiên nói.

Để hoàn thành một bức tranh trên lá bồ đề, chị Nhiên phải mất cả tháng ngâm lá rồi phơi khô, mất thêm từ 2-3 tiếng để vẽ nếu là bức tranh ít chi tiết và mất thêm vài ngày nếu là bức vẽ nhiều chi tiết.

Khổ lá giới hạn với những kích cỡ lớn nhất chỉ chừng 17cm cũng là một hạn chế khi cần thể hiện những bức vẽ lớn. Dù vậy, xương lá lại mang vẻ đẹp rất thanh thoát, tinh tế và nét độc đáo riêng mà hiếm chất liệu nào có được.

Những bức tranh “độc nhất vô nhị” của chị được ra đời với các sản phẩm đa dạng như dùng làm nắp hộp quà tặng, đóng thành khung treo tường hoặc hộp đèn.

Bạn bè và người thân tỏ ra rất thích thú với tranh lá bồ đề nên đặt mua của chị để trang trí trong nhà và làm quà tặng.

Từ đó, sản phẩm của chị ngày càng được nhiều người biết đến trên khắp cả nước và được một số người Việt ở nước ngoài đặt mua với giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/bức tranh.

“Mỗi bức tranh lá bồ đề được làm hoàn toàn thủ công, là duy nhất, không thể tìm thấy chiếc thứ 2 giống y chang.”, chị Nhiên khẳng định.

Hiện tại, chị Nhiên chủ yếu làm theo đơn đặt hàng trước và ấp ủ dự định làm tranh lá 3D hay tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng cao, đưa vào trang trí trong không gian nội thất với mong muốn tạo nên những sản phẩm mới mẻ và khác biệt, mang dấu ấn riêng.

