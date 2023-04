Mận hậu “khủng” giá rẻ bất ngờ, dân buôn về không kịp bán

Cách đây khoảng một tuần, mận hậu quả to được rao bán giá lên đến hơn 200.000 đồng/kg nhưng đến nay, giá bán giảm chỉ còn khoảng 80.000 – 100.000 đồng/kg.

Dù mức giá nào thì loại mận size khủng vẫn được nhiều khách hàng đặt mua, dân buôn báo liên tục “cháy” hàng. “Cách đây hơn 1 tuần, tôi thèm mận hậu Sơn La lắm, nhưng giá tận 200.000 đồng/kg nên chỉ dám mua đúng 50.000 đồng được vài quả ăn cho đỡ thèm. Mới đầu mùa, mận ngọt ngọt chua chua rất ngon”, chị Ngọc Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Mận size khủng đang được bán giá cao vẫn đắt hàng.

Theo chị Huyền, một người bán mận online, ở thời điểm đầu mùa, mận size 20-25 quả/kg được đánh giá là những quả mận to, ngon với mức giá khá “chát” lên đến hơn 200.000 đồng/kg. Do đầu mùa số lượng mận ít, quả to lại càng hiếm hơn nên không có đủ để bán cho khách.

“Loại mận size to này chín đỏ, gần như là ngọt, ít chua nên khách đặt mua nhiều lắm. Đợt đầu giá cao, khách đặt mua ầm ầm. Thời gian này, giá bán hạ nhiệt hơn vì bắt đầu vào chính vụ rồi, số lượng cũng nhiều hơn, quả mận size to. Vào chính vụ, quả size lớn hơn nhiều, có khi chỉ 15-18 quả/kg”, chị chia sẻ.

Vì mận giá cao, khách hàng có người chỉ dám mua 50.000 đồng, cũng có người chịu chi mua đến 1-2kg về ăn.

Chị Tâm (Sơn La) cho biết chị là đầu mối chuyên thu gom mận các loại và gửi về Hà Nội. Thời điểm cách đây hơn 1 tuần, giá mận cao hơn bây giờ, càng vào chính vụ giá mận càng giảm.

Mận đang đầu vụ nên giá bán cao, quả cũng có phần chua hơn chính vụ.

Với những quả mận VIP, giá bán bao giờ cũng cao hơn gấp đôi và gấp 3 lần so với mận đại trà. Mận quả to, ngon rất ít vì là hàng chọn, khách lại rất ưa thích loại này nên chị thường xuyên trong tình trạng không đủ hàng để bán.

“Tôi gom có ngày được đến hơn 20kg mận chọn to nhưng cũng chỉ đủ gửi 1-2 đầu mối dưới Hà Nội, cũng nhiều người hỏi mua lẻ nhưng tôi không muốn bán bởi gửi xe rất mất công”, chị nói.

Chị cho biết thời điểm này mận đang đầu vụ nhưng số lượng đã nhiều hơn cách đây 1 tuần, hàng chị nhập về cũng ổn định hơn.

Ở nước ta, Sơn La là tỉnh có diện tích trồng mận lớn nhất. Đến nay, diện tích mận của Sơn La khoảng 11 nghìn ha, chiếm khoảng 13% diện tích cây ăn quả của cả tỉnh. Tổng sản lượng quả tươi mỗi năm khoảng 60 nghìn tấn. Cây mận đã và đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập lớn cho người dân Sơn La.

Vài năm trở lại đây, nhiều nhà vườn bắt đầu quan tâm đến mận trái vụ nên từ tháng 2 Dương lịch là có mận hậu. Còn mận chính vụ thường rơi vào khoảng tháng 5-6 hàng năm. Thời điểm chính vụ, mận chín đỏ, quả to ăn ngọt lịm.

Hiện, giá bán tuỳ từng size và từng thời điểm, dao động từ 25.000-100.000 đồng/kg.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/man-hau-khung-gia-re-bat-ngo-dan-buon-ve-khong-kip-ban-1459047.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/man-hau-khung-gia-re-bat-ngo-dan-buon-ve-khong-kip-ban-1459047.ngn