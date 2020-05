Hoa cúc khổng lồ nhiều màu sắc, giá đắt gấp hơn chục lần hoa trong nước gây sốt

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 05:00 AM (GMT+7)

Những bông hoa cúc khổng lồ nhiều màu sắc nhập khẩu có giá bán cao hơn chục lần các loại hoa trong nước đang được nhiều người tiêu dùng săn đón.

Trong khi nhiều loại hoa cúc trong nước chỉ bán được với giá từ 3.000-5.000 đồng/bông tùy thời điểm thì những bông hoa cúc khổng lồ, nhiều màu sắc được nhập khẩu với giá lên tới cả trăm nghìn mỗi bông đang nhận được nhiều người săn lùng.

Chị Ngọc, chủ shop hoa tươi phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, cho biết loại hoa cúc này có tên gọi là cúc mẫu đơn, có những màu sắc như xanh blue, cam, nâu, đỏ, hồng nhạt và được nhập khẩu từ Hà Lan.

Mỗi bông cúc mẫu đơn có giá cao gấp hàng chục lần các loại cúc trong nước

Chị Ngọc chia sẻ cúc mẫu đơn bông nở rất to từ 10 đến 12cm, những bông to có thể đạt tới 15cm, rất nhiều cánh và có thể chơi được lâu hơn rất nhiều so với các loại hoa khác (từ 7 đến 10 ngày) mà không phải chăm sóc gì đặc biệt. Do là hoa nhập khẩu nên giá bán có thời điểm lên tới cả trăm nghìn/bông, nhưng hiện mỗi bông bên chị đang bán với giá 55.000đ. Mặc dù vậy, giá bán này vẫn cao hơn gấp hàng chục lần so với các loại hoa cúc khác có nguồn gốc trong nước. Dù có giá khá cao, nhưng cúc mẫu đơn đang được rất nhiều người tìm mua vì đẹp, mới lạ và có nguồn gốc nhập khẩu.

Chủ shop hoa này cho biết đây đang là thời gian mà cúc mẫu đơn nở rộ đẹp nhất. Mỗi lần số hoa nhập về chỉ vài trăm bông, một phần để trả hàng cho khách đặt trước, phần còn lại thì chỉ vài phút đăng bài thông báo sẽ được người mê hoa đặt mua hết. Chị Ngọc chia sẻ, sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì thời gian gần đây người tiêu dùng đã bắt đầu mua hoa trở lại nhiều hơn. Chính vì thế, những loại hoa nhập khẩu dù có giá cao nhưng cũng rất hút khách.

Trước sức hút của người tiêu dùng về loại hoa độc và lạ này, những ngày gần đây nhiều shop hoa tươi tại các quận như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng đã nhập cúc mẫu đơn về bán. Theo các chủ shop thì mỗi bông cúc mẫu đơn nhập về có độ dài cành tầm 60cm, chúng có thể thả bình hoặc bán theo bó với chi phí bán lẻ từ 80.000đ đến 100.000 đồng/bông. Chính vì thế mỗi lọ hoa hay bó hoa từ 10 đến 20 bông sẽ có giá dao động từ 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng.

Đại diện 1 cửa hàng hoa tươi tại Cầu Giấy cho biết vì lạ mắt nên rất nhiều hỏi mua loại hoa này. Nhiều khách cho nhu cầu mua nhưng biết đến muộn nên shop phải hẹn sẽ báo khi nhập được hàng trong đợt mới.

Cúc khổng lồ đang gây sốt với người yêu hoa trong nước

Trong khi đó, chị Huyền, chủ một shop hoa tươi tại Hải Phòng cũng chia sẻ nhiều khách hàng của chị tỏ ra rất thích thú khi nhìn thấy màu sắc sặc sỡ của những bông hoa cúc mẫu đơn. Chị cho biết, đã có nhiều khách hàng còn nhầm tưởng rằng đây là hoa khô bởi độ lạ và bông to của loại cúc này.

Chị Huyền tiết lộ mỗi bông cúc mẫu đơn đang được mình bán với giá 75.000đ/bông. Dù có giá cao hơn nhiều so với các loại hoa trong nước khác nhưng do mỗi lần hàng về không nhiều nên cúc mẫu đơn thường xuyên hết hàng sớm.

Để kích cầu nhu cầu mua hoa của người tiêu dùng sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều shop hoa đã chủ động nhập thêm những mẫu hoa mới lạ bên cạnh việc giảm giá bán. Một số nơi thậm chí áp dụng miễn phí vận chuyển cho khách trong những ngày lễ, tết – điều mà trước đây khi đơn hàng quá tải hiếm khi xảy ra hoặc chỉ dành cho những khách có đơn hàng tiền triệu.

