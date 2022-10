Đem thịt cá sống làm “hoa” dịp 20/10, chủ cửa hàng ngày bán 20 chiếc

Đó là chia sẻ của chị Lê Hồng Nhung – người làm “hoa” 20/10 làm bằng thịt cá hồi sống ở 42 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Gần 10 năm phân phối và bán cá hồi ở Hà Nội, chị Nhung thường bày biện sao cho đẹp mắt để các món ăn tăng phần kích thích cho khách hàng thích thú hơn. Vì vậy, chị thường xuyên lên mạng học hỏi cách trình bày các món ăn từ cá hồi sao cho bắt mắt nhất.

Đợt cuối tháng 7, chiếc bánh sinh nhật được làm từ thịt cá hồi sống của chị từng gây sốt trên thị trường. Khách hàng của chị thấy độc đáo nên đặt mua rất nhiều. Nhận được sự ủng hộ của mọi người, chị cho biết bản thân luôn nỗ lực và cố gắng để suy nghĩ làm ra các sản phẩm độc đáo, lạ mắt để phục vụ các đối tượng khách hàng.

Mỗi set hoa này có giá dao động từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Nhân dịp 20/10, chị này ra ý tưởng làm ra những set “hoa” từ nguyên liệu cá hồi sống mà nhà chị đang bán. Do có kinh nghiệm làm bánh sinh nhật, những set “hoa” này dường như đơn giản hơn nhiều nên chị không gặp khó khăn khi bắt đầu thực hiện.

Chị bắt đầu làm những set “hoa” đầu tiên từ ngày 16/10. Mỗi set này chị mất tầm 40 phút đến 1 giờ để hoàn thiện, tuỳ thuộc vào kích thước và độ khó dễ của từng set. Điều đặc biệt là set “hoa” này làm hoàn toàn từ cá hồi, trọng lượng cá hồi sẽ do khách tự chọn, hiện tại chị đã làm các set có dao động từ 0,5 – 1,5kg cá hồi.

Theo chị, giá bán dao động từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tuỳ thuộc vào lượng thịt cá hồi trong set đó.

“Đồi với tôi, khó khăn nhất là lựa chọn phần thịt cá để lên set. Phần thịt cá phải chọn phần thăn thịt dày và đều, cá phải tươi ngon. Chính vì vậy mà con cá chỉ chọn được thái được 2 set hoa, phần còn lại phải bán thành phẩm khác chứ không thể làm lên hoa hết được”, chị chia sẻ.

Trong 3 ngày gần đây, chị bán trung bình mỗi ngày từ 15-20 set hoa này.

Trong 3 ngày gần đây, chị cho biết những set hoa này được rất nhiều người ủng hộ, trung bình mỗi ngày 15-20 set hoa. Tất cả các nguyên liệu chị đã chuẩn bị sẵn nên chị cho rằng vẫn hoàn toàn chủ động được khi khách đặt hàng và vẫn tiếp tục phục vụ khách nếu có nhu cầu.

Chị cho biết điểm hạn chế của bánh này là vận chuyển khá khó khăn, vì vậy chị rất chú trọng trong khâu vận chuyển. Chị luôn khuyến khích khách hàng tới tận cửa hàng để mua.

Theo tìm hiểu, so với dịp dịch bệnh năm ngoái, hiện tại sức tiêu thụ cá hồi đã tăng hơn so với trước rất nhiều và giá cá hiện tại cũng giảm rất nhiều so với đầu năm.

Mức giá hiện tại bên chị đang giao động từ 500-550k/1kg file, nguyên con dao động khoảng 300-350k/1kg.

