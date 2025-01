Đầu năm mới 2025 nên mua gì để rước lộc vào nhà, cả năm may mắn?

1. Muối

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là câu nói quen thuộc được truyền tai nhau từ nhiều đời nay của người dân Việt Nam. Do vậy, vào những ngày đầu tiên của năm mới, mọi người thường mua một ít muối về nhà để lấy may.

Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế và có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Mua muối đầu năm để mong cầu cả năm gia đình hạnh phúc, hòa thuận, gắn bó keo sơn giữa vợ chồng, con cái.

Đầu năm mua muối lấy may.

Chính vì thế, ngay từ những giờ phút đầu tiên bước sang năm mới, nhiều người đã thấy những hàng bán muối dạo xuất hiện khắp các con phố hoặc trước cổng chùa, phục vụ nhu cầu mua muối đầu năm của người tiêu dùng.

Sau khi mang muối về nhà, người ta có thể chia ra thành từng túi nilon nhỏ hay túi vải, phong bao lì xì... vừa đẹp mắt mà lại tiện cất giữ. Người làm kinh doanh buôn bán có thể đặt túi muối ở quầy hàng để cầu may mắn về tài lộc. Đi du lịch xa cũng đặt túi muối trong vali để lộ trình được bình an.

2. Mía

Cùng với muối, mía cũng được bày bán khắp các con phố ở Hà Nội ngay sau thời khắc giao thừa. Những người chọn mua mía đêm giao thừa thường chọn cây mía to, nhiều nước mang về nhà, trưng vài ngày Tết rồi róc nha cả nhà cùng nhau ăn.

Mía là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, dịu êm trong năm mới nên được các gia đình lựa chọn để bày lên bàn thờ ngày Tết. Việc này có ý nghĩa cầu mong một năm mới nhiều điều tốt lành, bình an và ngọt ngào.

Cây mía được nhiều người tìm mua vào năm mới.

Hơn nữa, mía còn thể hiện sự rắn chắc và mạnh mẽ, chứa đựng ước nguyện trong năm mới đầy ắp thành công và vươn xa.

3. Vàng

Vàng là một kim loại quý hiếm, được sử dụng làm nên các loại trang sức đắt tiền hoặc được đúc miếng làm tài sản tích trữ. Trong tử vi và phong thủy thì vàng chính là loại tài sản hữu hình đại diện cho tài chính của gia chủ, mang lại nhiều điều như mong muốn, tài lộc mà gia chủ muốn có được.

Mua vàng đầu năm cầu tài lộc, may mắn và phú quý

Ngoài ra, vàng là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và phú quý mà những ai sở hữu nó đang có. Chính vì thế, vào những ngày đầu năm, đặc biệt là ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) người người, nhà nhà, đều đổ xô đi mua vàng, để cầu cho công việc làm ăn, kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ, để tiết kiệm tiền.

Mua vàng vào ngày đầu năm mới cũng mang ý nghĩa cầu tài lộc, phú quý, may mắn cho người sở hữu. Bởi người Việt quan niệm rằng, đầu năm tiền vào nhà, cả năm dư dả, ấm no.

4. Mua giấy xin chữ

Đối với người Việt Nam, con chữ thể hiện cho cánh cửa tương lai nên mỗi dịp Xuân về thì người người, nhà nhà đều đi xin chữ. Ý nghĩa của việc xin chữ đầu năm là mong muốn cả một năm đều may mắn, bình an và phúc - lộc - thọ tràn ngập với bản thân cũng như gia đình.

Xin chữ đầu năm cầu may mắn và bình an.

Tại Hà Nội, những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình thường đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ. Sau khi mua giấy dó với giá từ 50-200 nghìn đồng/tờ, tuỳ loại và khổ giấy sẽ được “thầy đồ” viết lên trên đó những chữ mà mình mong muốn về treo trong nhà để cầu may mắn, bình an cho cả năm.

Thông qua việc mua giấy xin chữ, những ước vọng tốt đẹp của người mua sẽ được thể hiện qua những tác phẩm của thầy đồ.

5. Lửa

Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm áp và tài lộc không bao giờ dập tắt. Do đó, mua lửa đầu năm mang đến nhiều may mắn nên người ta thường mua diêm, mua bật lửa để mong muốn năm đó có nhiều may mắn và tài lộc.

Diêm và bật lửa cũng là những thứ được nhiều người chọn mua vào đầu năm mới.

Thông thường, bật lửa hoặc bao diêm sẽ được bán kèm theo túi muối. Người dân sẽ mua những chiếc túi này vào đêm giao thừa hoặc sáng ngày mùng một Tết sau đó đặt trên bàn thờ để cầu may.

Cũng vì lẽ đó, vào ngày đầu năm mới, muối và bật lửa là mặt hàng thường được bày bán khắp nơi và được nhiều người mua.