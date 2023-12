Cá ngần to như đầu ngón tay út giá cao, dân buôn vừa nhập về đã hết hàng

Cá ngần là loại cá đặc sản, sống tự nhiên ở vùng lòng hồ sông Đà. Thông thường, cá ngần có kích thước nhỏ như con tép, màu trắng sữa hoặc trong suốt. Cá ngần sống thành từng đàn, chỉ sống tại vùng nước sạch, môi trường tự nhiên. Thức ăn của chúng là sinh vật phù du, vi tảo.

Thời gian gần đây, người tiêu dùng bất ngờ vì thấy có người rao bán cá ngần có kích thước to bằng đầu ngón tay út. “Tôi không biết đó có phải cá ngần không mà sao kích thước to vậy. Trước nay, tôi chỉ biết loại cá ngần nhỏ xíu. Nhìn ảnh thì thấy đúng là cá ngần rồi”, chị Hoài (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ nghi ngờ.

Chị Thủy Đặng – đầu mối bán hàng online ở Nguyễn Xiển, Hà Nội, rao bán: “Cá ngần “chúa”. Các bác cứ hình dung cá ngần to như ngón tay út luôn thì đủ biết độ “khủng” như thế nào. Cá này là loại sót từ năm trước đến giờ nên mới có loại khủng như thế này ạ. Hiện tại, giá bán là 160.000 đồng/ nửa cân, mua một cân còn 300.000 đồng”.

Cá ngần kích thước to như đầu ngón tay út đang được rao bán giá 300.000 đồng/kg.

Chị cho biết mới nhập về khoảng gần chục cân vào ngày hôm qua nhưng vừa rao bán đã hết sạch. Cá này chị nhập tại một đầu mối và chưa biết bao giờ sẽ có chuyến tiếp theo vì hiện tại không phải chính vụ nên số lượng rất ít.

Được biết, cá ngần đúng vụ vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 Dương lịch. Thời điểm này, cá ngần cũng có những số lượng rất ít.

Chuyên buôn bán các loại cá sông Đà nhiều năm nay, anh Bùi Hồng Đức (Việt Trì, Phú Thọ) cho biết thời điểm này cá ngần sông Đà có số lượng rất ít. Theo anh, cá ngần có kích thước khủng như vậy không có nhiều.

“Loại cá ngần to như ngón tay út, thậm chí có con to bằng ngón tay cái luôn. Cá to ăn rất ngon, tôi từng ăn và có thể so sánh nó giòn, mềm và ngon như là mình đang ăn sụn gà vậy.

Tuy nhiên, số lượng cá ngần to như vậy không có nhiều và không phải lúc nào cũng có. Và giá bán thì không hề rẻ, thông thường giá nhập về đã hơn 200.000 đồng/kg. Tôi vận chuyển về và bán cho khách khoảng 300.000 đồng/kg, có loại cá ngần to như ngón tay cái còn có lúc bán giá lên đến 1 triệu đồng/kg”, anh chia sẻ.

Theo anh Đức, loại cá ngần kích thước lớn ăn sẽ rất giòn và ngon, khác hẳn với loại nhỏ.

Theo anh, cá ngần khủng này khác hẳn loại nhỏ. Nếu như loại nhỏ, con cá ngần dễ nát thì cá ngần này lại rất chắc. Vì vậy, loại cá nhỏ mọi người thường làm chả, nấu canh… Còn loại kích thước lớn này có thể rán từng con một, ăn rất giòn, thơm ngon.

Với kinh nghiệm bán hàng của anh, cá ngần sông Đà sẽ trắng và trong hơn các loại cá ngần sông khác. Vì anh cho biết cá ngần không chỉ có ở sông Đà mà nó còn xuất hiện ở một vài con sông khác ở miền Bắc. Anh từng được thưởng thức cá ngần bắt ở sông Hồng (Hưng Yên) hay cá ngần bắt được ở một con sông trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

Anh chia sẻ kinh nghiệm chọn cá ngần: Khi cá chết từ 2-3 ngày, mắt của cá sẽ rụng hết, người mua sẽ không thấy mắt cá nằm đúng vị trí. Khi cấp đông, cá giữ được màu trắng từ 1-2 ngày, khoảng 3-4 ngày thì màu của con cá sẽ chuyển sang đục. Nếu để từ 5-6 ngày, người tiêu dùng để ý kỹ sẽ thấy thân cá có xuất hiện viền đen.

