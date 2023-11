Nhung hươu giảm giá, có lúc bán một cân mất một triệu đồng

Nhung hươu hay còn gọi là lộc nhung chính là sừng non của con hươu đực từ 3 tuổi trở đi. Thông thường, vào mùa xuân, con hươu sẽ mọc sừng và mùa hè sẽ rụng đi. Đến mùa xuân năm sau sẽ mọc thêm sừng mới.

Sừng mới mọc thường rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, bên trong chứa nhiều mạch máu, mô sụn, sờ vào êm mịn như nhung nên được gọi là nhung hươu.

Nhung hươu cũng được coi là một trong tứ đại danh dược trong y học cổ truyền, đó là “Sâm, Nhung, Quế, Phụ”, tức là nhân sâm, nhung hươu, nhục quế, phụ tử là rễ ô quy đầu.

Trong y học cổ truyền, nhung hươu là vị thuốc có vị ngọt, tính ôn, đi vào các kinh can, thận, tâm và tâm bào. Nhung hươu có tác dụng làm đầy tinh huyết, nhuận phế kim, mạnh nguyên dương. Vị thuốc nhung hươu rất tốt cho người có thể trạng yếu, cứng gân, người hư lao, phụ nữ băng huyết, rong huyết. Ngoài ra nhung hươu còn bổ thận, tráng dương, tốt cho nam giới.

Theo y học hiện đại, nhung hươu có tác dụng cường tráng cơ thể, giảm mệt mỏi, nâng cao khả năng tập trung, cải thiện giấc ngủ, tăng cảm giác thèm ăn, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa đạm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp tăng về cân nặng và chiều cao…

Giá nhung hươu năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái.

Với những tác dụng này, nhung hươu có giá trị rất cao, mỗi cân nhung thường được bán giá lên đến cả chục triệu đến hơn chục triệu. Dù giá cao, nhiều người vẫn lựa chọn mua về bồi bổ cho sức khỏe.

Năm nay, giá nhung hươu giảm so với năm ngoái. “Giá nhung hươu năm nay so với mấy năm trước cũng khá thấp. Nhung hươu tôi đang bán ra giá từ 800 nghìn đồng/1 lạng cho đến 1,2 triệu đồng/1 lạng”, anh Đinh Văn Tiến, trú tại xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết.

Theo anh, lý do chính khiến giá nhung hươu năm nay thấp là vì khủng hoảng kinh tế. Với mức giá này, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Như nhà anh, anh nuôi 5 con đực trưởng thành và 2 con cái, tổng sản lượng nhung 1 năm tầm khoảng gần 10kg.

“Như mọi năm giá bán khoảng 120-140 triệu đồng. Nhưng năm nay, giá thấp hơn nên chỉ thu về được khoảng 80-100 triệu”, anh nói.

Dân buôn có lúc bị lỗ vì lúc thu mua giá cao, bán ra thấp hơn một giá.

Ngoài việc bán nhung hươu của nhà, anh còn thu mua nhung của bà con quanh vùng. "Vào thời điểm giá nhung hươu đang cao, tôi có đi thu mua nhung cho bà con chăn nuôi. Tôi mua tầm khoảng 50kg nhưng sau đó giá nhung hươu đi xuống. Cứ xuống 1 giá thì tôi lỗ tương đương với 1 – 1,2 triệu đồng/ 1 cân”, anh chia sẻ.

Một năm sẽ có 2 vụ thu nhung hươu. Vụ mùa bắt đầu từ khoảng tháng 2 cho đến tháng 5 âm lịch. Vụ trái khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 10 âm lịch. Với vụ trái này, người nuôi thu nhập kém hơn mà buôn bán thì khá bấp bênh.

Nói về giá nhung hươu năm nay, ông Trịnh Văn Tiệp – phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết giá nhung hươu năm nay giảm khoảng 1 giá so với năm ngoái và sức tiêu thụ cũng chậm hơn.

“Nếu như năm ngoái, giá dao động từ 10 – 12 triệu đồng/kg, năm nay giá giảm khoảng 1 giá so với năm ngoái. Đặc biệt, có thời điểm giá nhung hươu chỉ còn 9 triệu đồng/kg, thấp hơn hẳn so với năm ngoái. Không chỉ giá giảm, sức tiêu thụ cũng chậm hơn so với năm ngoái”, ông cho hay.

Hiện, toàn xã Sơn Giang, có 907 hộ chăn nuôi hươu lấy nhung, tổng sản lượng năm 2023 ước tính là 2,2 tấn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]