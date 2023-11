Lá non của cây này bán 200.000 đồng/kg, nhà vườn thu không đủ bán

Biết đến cây wasabi (mù tạt) từ năm 2013 nhưng anh Nguyễn Văn Tuyển ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mới chính thức nhập giống và trồng wasabi trong trang trại nhà mình vào năm 2020.

Đây là một loại rau củ được chế biến thành dạng bột để làm nước sốt chấm trong các nhà hàng sushi khắp nước Nhật. Loại cây này ở nước ta nhiều người còn thấy lạ lẫm, còn ở Nhật lại được xem là thực phẩm cao cấp, nổi tiếng khó trồng và giá cả đắt đỏ.

Theo anh Tuyển, loại cây này trồng khá khó, không hề đơn giản chút nào. Cây rất dễ nhiễm bệnh và chết, muốn trồng cần hiểu và biết về kỹ thuật trồng. Do có chút kinh nghiệm và tìm hiểu kiến thức thêm trên mạng, số cây giống ban đầu anh trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt.

“Cây thích ẩm ướt, nước sạch và ánh sáng không trực tiếp nên tôi phải làm nhà kính, lấy lưới đen che bớt 70% lượng ánh sáng chiếu trực tiếp xuống vườn. Ngoài ra, tôi còn sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động nhằm tạo độ ẩm giúp cây phát triển tốt”, anh nói.

Lá non và nhỏ của cây wasabi đang được bán cho nhà hàng với mức giá 200.000 đồng/kg.

Những cây wasabi này trồng khoảng 1 năm sẽ thu hoạch được củ, cứ khoảng 20-25 củ được một cân. Anh bán với mức giá khoảng 6 triệu đồng cho nhà hàng Nhật. Còn lá non của cây cũng được các nhà hàng của Nhật thu mua với mức giá 200.000 đồng/kg.

“Tôi hiện tại trồng khoảng 500 m2 nên lá thu được cũng không nhiều. Lá nhỏ, non được các nhà hàng Nhật thu mua để trang trí vào các món ăn. Do lá non và nhỏ có ít nên thu không đủ để bán cho các nhà hàng.

Tôi chỉ dám nhận một nhà hàng duy nhất mà còn không đủ để bán. Mỗi tháng, tôi chỉ dám cắt tỉa lá non để bán một lần, trung bình khoảng vài nghìn lá, còn chưa đủ một cân. Vì một cân khoảng vài chục nghìn lá”, anh nói.

Anh cho biết lá này chỉ bán để kiếm thêm, còn anh trồng cây wasabi chủ yếu thu hoạch củ để bán.

Diện tích trồng chỉ khoảng 500m2, anh thu lá không đủ để bán cho khách.

Điều kiện để lá non cây wasabi có thể bán được là lá có đường kính khoảng 10cm, không rách, xanh non và tươi. Còn lá già thì anh chưa tiếp cận khách hàng vì loại cây này còn khá mới lạ ở nước ta, nhiều người chưa biết sử dụng nên cũng khó.

Do cây đẻ nhánh nên anh thu lá non thường xuyên, anh phải thu tỉa để không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Nói về cây wasabi, anh cho biết hiện tại nguồn cung không đủ cầu, anh rất muốn nhân giống mở rộng diện tích nhưng vẫn chưa thực hiện được. “Cây này có đẻ cây con và hiện tại tôi nhân giống chủ yếu là tách cây con. Cây con được trồng vào chậu để bán đi cho khách muốn trồng trang trí. Mà cây con cũng ít lắm, không đủ phục vụ nhu cầu khách hàng. Hạt giống nhập về nước thì khó khăn nên tôi chưa thể mở rộng diện tích”, anh nói.

Không chỉ lá, củ của cây này cũng không đủ cung cấp cho các nhà hàng Nhật Bản. Vì thế, anh đang nghiên cứu nhân giống cấy mô để mở rộng diện tích trồng và bán giống cho nhiều khách hàng đang có nhu cầu trồng.

