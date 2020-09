Bất chấp giá cả, dân Việt vẫn ăn đều loại sầu riêng đắt nhất thế giới, thậm chí "cháy hàng"

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 17:00 PM (GMT+7)

Múi to mũm mĩm, vàng rộm, ăn ngọt lừ, béo ngậy và có giá lên tới 1,6 triệu đồng/kg nhưng loại sầu riêng này vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam.

Có nguồn gốc từ bang Sabah Malaysia, sầu riêng Musang King được mệnh danh là giống sầu riêng ngon nhất của xứ Mã Lai.

Theo tiếng địa phương, loại sầu riêng ngon nhất Malaysia có tên là Mao Shan Wang hay Cat Mountain King (sầu riêng núi vua Mèo) do giống cây này được phát hiện đầu tiên gần hang Musang.

Tại các cửa hàng bán trực tiếp cũng như kênh online của Việt Nam đang nhập rất nhiều loại sầu riêng này với mức giá khoảng 1-1,6 triệu đồng mỗi kg. Ngoài ra, một số đơn vị còn nhập loại nguyên trái đông lạnh, giá vào khoảng 1,5 triệu đồng mỗi kg. Mức này đắt gấp 4-5 lần sầu riêng được trồng tại Việt Nam.

Sầu riêng Musang King là loại sầu riêng "ngon nhất thế giới" nên giá bán cao. Mỗi khay sầu đã tách bỏ, bảo quản đông lạnh khoảng 400 gram, được 4-5 múi, giá bán từ 600.000 đồng - 650.000 đồng mỗi khay.

Thực khách khắp nơi hâm mộ loại sầu riêng Musang King bởi những đặc tính nổi trội như cơm thịt màu vàng như nghệ, mịn, vị ngọt, đậm đà. Hạt lép chứ không tròn như nhiều loại khác nên cảm giác khi cắn sẽ ngập mồm, đã miệng hơn.

Hương thơm của Musang King khá đặc trưng nên những người bán hàng sành sỏi chỉ cần ngửi đã phân biệt được thật giả. Khi ăn thử, mùi sầu riêng không nồng, không đắng như những giống sầu riêng thông thường khác. Đặc biệt, khi chín, những trái sầu riêng Musang King sẽ tự rụng xuống gốc chứ không cần phải hái từ cây.

Theo anh Giang, một mối chuyên bán hoa quả nhập khẩu online tại Hà Nội, sầu riêng là đặc sản đặc trưng của các nước Đông Nam Á như: Thái Lan - Việt Nam - Malaysia. Dù vậy, giá sầu riêng phổ biến khá rẻ, mức giá 1,6 triệu/kg là loại thuộc hàng đắt nhất thế giới nhưng người Việt có điều kiện vẫn không ngại đặt mua.

Giải đáp vấn đề giá của sầu riêng Musang sao lại cao như vậy, các lý do được đưa ra như sau:

- Thứ nhất, vì nó được mệnh danh là "vua sầu riêng". Đây chính là thương hiệu đại diện cho sự cao cấp. Giá thành của mọi sản phẩm đều được định giá dựa trên yếu tố thương hiệu. Giá trị thương hiệu càng cao thì cũng đồng nghĩa với giá thành của sản phẩm cũng không hề thấp.

- Thứ hai, không giống như những loại sầu riêng phổ thông khác, sầu Musang King luôn được chăm chút, nắn nót trong tất cả mọi khâu, nhất là trong khâu bảo quản. Được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia với công nghệ lạnh bảo quản đỉnh cao, từng múi sầu riêng luôn giữ được vị tươi ngon, béo ngậy như chín cây. Do đó, giá thành sản phẩm phải cộng gồm cả phần chi phí công nghệ này.

- Lý do thứ ba, đây được xem là lý do cốt lõi, đó chính là chất lượng của sản phẩm. Điều đặc biệt nhất của sầu riêng Musang King là múi sầu riêng ăn khá keo, không bị bở do được người dân thu hoạch trực tiếp khi quả chín cây, tự rụng. Chính vì thế quả sầu luôn giữ được chuẩn được vị tươi ngon truyền thống trong từng trái sầu riêng.

