Xu hướng mùa hè gợi mở từ phong cách váy vai trần xâm chiếm giải Oscar 2021

Thứ Tư, ngày 28/04/2021 15:33 PM (GMT+7)

Những chiếc váy bare midriff trễ vai để trần ở giữa là một thiết kế phổ biến trên thảm đỏ vào đầu những năm 2000, thường đi kèm với quần cạp trễ và thậm chí có thể là một vài chiếc kẹp bướm trên tóc. Chiếc váy với phần thân để trần một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người đến một số ngôi sao lớn nhất tại Lễ trao giải Oscar 2021. Với những đường cắt hở nhỏ cho đến những đường cắt lớn để trần, váy bare midriff đã chứng minh rằng đôi khi "simple is the best - ít hơn là nhiều hơn".

Zendaya và nhà stylist của cô, Law Roach tạo ra khoảnh khắc phong cách nổi bật được xem là ấn tượng nhất lễ trao giải Oscar 2021 với chiếc váy Valentino thiết kế riêng màu vàng cam kết hợp với đồ trang sức của Bulgari. Chia sẻ về sự xuất hiện của cô trên thảm đỏ, Roach đã tạo cho chiếc váy chuyển động khi Zendaya bước ra với chiếc khẩu trang phù hợp và đôi giày cao gót của Jimmy Choo.

Trong khi đó, Carey Mulligan và Andra Day đều lựa chọn sự kết hợp của hai xu hướng thảm đỏ chính của buổi tối. Ngoài những bộ quần áo hơi hướng thể thao bằng vàng lấp lánh, những người phụ nữ hàng đầu còn thể hiện phong cách bare midriff của họ với Mulligan trong bộ sưu tập Valentino Haute Couture và Vera Wang Haute Couture. Hai kiểu dáng thể hiện hai phạm vi khác biệt của phong cách bare midriff, từ một lựa chọn kiểu dáng đẹp vừa vặn cho đến chiếc váy dạ hội quyến rũ.

Nữ diễn viên Vanessa Kirby của Pieces of a Woman thể hiện phong cách bare midriff trong chiếc váy dạ hội Gucci màu hồng nhạt. Đường viền cổ áo táo bạo và kiểu dáng đứng với trang sức vòng cổ dây xích mang đến cho chiếc váy tối giản một yếu tố gây ấn tượng mạnh cho đêm trọng đại nhất Hollywood.

Cho dù việc để trần ít hay nhiều, xu hướng bare midriff vẫn mở ra phong cách mùa hè sắp đến, và những trang phục được nhìn thấy trên thảm đỏ mang đến cho chúng ta cái nhìn chung về các kiểu dáng mà Hollywood muốn cổ vũ trong thời gian tới.

