Trang phục rườm rà khiến chị em gặp tình huống nguy hiểm trên đường

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 03:43 AM (GMT+7)

Tưởng chừng chẳng liên quan nhưng trang phục không phù hợp có thể cản trở việc điều khiển phương tiện giao thông của bạn.

Cô gái gặp va chạm xe trên đường có phong cách ăn mặc khá gợi cảm.

Mới đây, một số trang tin Trung Quốc có đăng tải hình ảnh của một cô gái gặp phải va chạm xe trên đường. Bên cạnh những lời hỏi thăm, có một số người còn nhận xét về ngoại hình của cô gái này, mặc dù tóc che gần hết gương mặt nhưng vẫn có thể đoán định là khá xinh đẹp.

Ngoài ra, cư dân mạng còn để ý đến bộ trang phục của cô. Cô gái mặc áo hai dây ôm sát màu trắng cùng quần short, khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài và đi giày lười nhìn rất gợi cảm.

Cũng từng có một cô gái diện bộ trang phục tương tự và gặp va chạm xe.

Hình ảnh này khiến người ta nhớ đến trường hợp y chang từng khiến cộng động mạng bàn tán. Cô gái này cũng diện đồ tương tự như trên, vẫn là áo hai dây trễ cổ cùng với quần short và áo khoác mỏng. Những tưởng không liên quan nhưng thực tế cho thấy trang phục rườm rà, kiệm vải có thể là nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông.

Gặp nạn giao thông vì... trang phục

Trang phục không phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ va chạm xe cộ nhưng có một lý do khiến nhiều người "ngã ngửa" đó là do trang phục gợi cảm của phái đẹp. Theo nguyên cứu của một công ty bảo hiểm ô tô của Anh, nguyên nhân khiến lái xe bị phân tâm là vì những chiếc váy ngắn. Công ty này nhận thấy vào mùa hè nam giới yêu cầu bảo hiểm xe nhiều hơn, do họ không tập trung khi điều khiển phương tiện.

Váy ngắn, trang phục rườm rà là nguyên nhân của không ít vụ tai nạn giao thông.

Không chỉ vậy, nhưng bộ đồ rườm rà cũng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra vì váy, áo chống nắng của chị em vướng vào bánh xe. Có người chỉ phải cắt trang phục bị mắc nhưng cũng có những trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Mặc đẹp, mặc đúng vì an toàn của chính mình

Ai cũng muốn khi ra ngoài mình xuất hiện với vẻ ngoài đẹp nhất nhưng đẹp phải đi đôi với an toàn. Bạn nên chọn những bộ trang phục gọn gàng để tránh nguy cơ bị vướng vào bánh xe phương tiện. Những trang phục có phần gợi cảm nên được che kín bằng áo chống nắng hay áo khoác. Ngoài ra, bạn nên tránh những bộ đồ quá chật vì sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện giao thông.

Tiêu chí an toàn nên được đặt lên hàng đầu.

Nguồn: http://danviet.vn/trang-phuc-ruom-ra-khien-chi-em-gap-tinh-huong-nguy-hiem-tren-duong-50202019634150015.htm