Bị gọi là "cơn ác mộng" nhưng lắm nàng vẫn mặc quần thun mỏng như tờ ra đường

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 03:57 AM (GMT+7)

Những chiếc quần short mềm, ngắn đang tràn lan khắp phố phường với cách diện không mấy tinh tế.

Thêm một cô gái ăn mặc suồng sã với quần short tập gym.

Trên mạng xã hội tràn lan nhiều tấm hình về mốt diện quần short tập gym xuống phố. Mới đây, bức ảnh của cô gái Đài Loan mặc kiểu trang phục này cũng nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn. Chiếc quần quá ngắn khiến cô lộ vòng ba, kiểu áo hở chân ngực làm bộ đồ càng thêm kiệm vải.

Dễ thấy, cô gái này có vóc dáng đẹp nhưng kiểu mặc như thế này không phù hợp tới nơi đông người. Đặc biệt, không phải lần đầu tiên người ta thấy những chiếc quần tập được hồn nhiên mặc ra phố. Nhiều cô gái đã được ra làm ví dụ cho kiểu mặc đồ sai bối cảnh nhưng không thiếu người vẫn "ngựa quen đường cũ".

Cô gái diện quần short thun lộ vòng ba khi đi thang máy.

Tại sao quần short gym gây phản cảm?

Quần short có nhiều loại dù cùng chung thiết kế ngắn. Những tưởng những chiếc quần short tập gym là phát minh mới khi phong trào tập thể hình được ưa chuộng nhưng chúng vốn đã được sử dụng trong khi chơi thể thao. Ban đầu chỉ dành cho nam giới nhưng sau đó phụ nữ cũng mặc từ khoảng cuối những năm 1970.

Những chiếc quần này thường được may bằng loại vải co giãn, thấm hút mồ hôi và thoải mái. Nhưng bản thân chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phản cảm. Thứ nhất là vì kiểu dáng ngắn, khi người tập di chuyển chúng dễ bị co. Không chỉ vậy, do thường được may bằng chất liệu mềm nên khi mặc ra ngoài phố trông chúng khá suồng sã.

Những chiếc quần short như thế này rất được ưa chuộng vì sự thoải mái.

Muốn mặc ra đường phải diện khéo

Vì phong cách năng động mà những chiếc quần short này mang lại nên nhiều cô gái chọn mặc chúng xuống phố. Nếu không muốn rơi vào trường hợp thiếu tinh tế bạn có thể chú ý một số điểm sau. Đầu tiên là chất liệu, bạn nên chọn những chiếc quần đủ dày, đứng dáng, tránh mặc quần mỏng đã bị giãn. Hoặc bạn nên mặc thêm quần bảo hộ, ôm sát để an toàn hơn.

Ngoài ra, bạn có thể biến tấu trang phục bằng cách buộc áo sơ mi ở eo để phần áo che bớt giúp trang phục kín đáo. Về cách phối đồ, những chiếc áo đơn giản như áo phông, áo croptop rất thích hợp quần short gym. Bạn nên đi giày thể thao, sandal thay vì những đôi giày cao gót để tạo nên hình ảnh trẻ trung.

Nếu biết phối đồ khéo léo, những chiếc quần này sẽ không trở nên phản cảm.

