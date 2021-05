Thời trang thực tế trở lại với Tuần lễ thời trang nam Milan xuân/hè 2022

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 06:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch Hiệp hội thời trang Ý Carlo Capasa đã tuyên bố “Thời trang thức tỉnh” tại cuộc họp báo cho Tuần lễ thời trang Milan.

Chủ tịch Hiệp hội thời trang Ý Carlo Capasa đã tuyên bố “Thời trang thức tỉnh” tại cuộc họp báo cho Tuần lễ thời trang Milan. Sau hơn một năm cô lập, các buổi trình diễn thời trang sẽ trở lại Ý cho Tuần lễ thời trang nam Xuân/Hè 2022 với tuần lễ thời trang đan xen giữa các buổi giới thiệu kỹ thuật số và các sự kiện vật lý được lên lịch từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Hiện tại, bốn show thời trang thực tế đã được xác nhận: Dolce & Gabbana vào ngày 19 tháng 6, Etro vào ngày 20 tháng 6 và Giorgio Armani vào ngày 21 tháng 6 với hai lần trình diễn. Phần còn lại của lịch trình bao gồm 48 lịch biểu diễn, 9 buổi thuyết trình và 6 sự kiện cho tổng số 63 thương hiệu dự kiến ​​sẽ tham dự. MFW này sẽ đánh dấu sự ra mắt của Glenn Martens, Giám đốc Sáng tạo mới của Diesel, người sẽ giới thiệu một bộ sưu tập "dành cho mọi giới tính". Các thương hiệu Tiscar Espadas, Mans, Franc Elis, Zenam, Revenant Rv Nt, 424, Knt, và Andrea Pompilio cho Harmont & Blaine cũng sẽ có mặt lần đầu tiên.

“Chúng tôi đang tiếp cận tuần lễ thời trang mới này với một thái độ tích cực và lạc quan. Thực tế là chính phủ đã chấp nhận các yêu cầu của chúng tôi được đưa ra trong hội thảo về Dệt may và Thời trang MISE, cho phép tổ chức các hội chợ với sự tham dự của khách mời từ ngày 15 tháng 6, cho phép chúng tôi xác nhận các ngày diễn ra Tuần lễ thời trang Milan, đưa ra một tín hiệu quan trọng để khởi động lại", Carlo Capasa, Chủ tịch Hiệp hội thời trang Ý cho hay. “Đó là một dấu hiệu tích cực cho phép chúng tôi tổ chức một tuần lễ thời trang không chỉ kỹ thuật số mà còn với các sự kiện có khách mời tham dự. Chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn trong tình trạng an toàn tuyệt đối, những người sẽ có thể bắt đầu đi du lịch trở lại sớm nhất là vào tháng 6".

CNMI cũng sẽ cho phép các bên quan tâm có cơ hội tham gia Tuần lễ thời trang Milan trên trang web chính thức của Hiệp hội thời trang Ý, nền tảng của hiệp hội để thưởng thức tất cả các nội dung kỹ thuật số của Tuần lễ thời trang Milan, bao gồm cả các buổi trình diễn thời trang. Trong cùng một cổng thông tin, một loạt chuyên đề cũng sẽ dành cho Designer for the Planet, nơi sẽ giới thiệu một loạt bộ sưu tập của các nhà thiết kế mới nổi, tập trung vào các vấn đề bền vững bao gồm Good Good Good, Kid Of Broken Future, Marrakshi Life, Abdel El Tayeb, Simon Cracker, Marcello Pipitone, Bayria Eyewear, Emergency room và Zerobarracento.

Năm nay cũng kỷ niệm “Thời trang Bồ Đào Nha: 25 năm bảo vệ tài năng” dự kiến ​​vào ngày 20 tháng 6. Ngoài việc đề xuất lại các buổi trình diễn của hai thương hiệu Bồ Đào Nha trên lịch, Miguel Vieira và David Catalan, nội dung đặc biệt do Frederico Martins tạo ra sẽ được trình chiếu, còn có các buổi trình diễn của ba thương hiệu Bồ Đào Nha khác bao gồm cả Marques Almeida.

Để chào mừng sự trở lại của sự kiện thời trang đi đôi với việc tuân thủ các quy định chống Covid 19, Hiệp hội thời trang Ý sẽ tổ chức một bữa tiệc cocktail ngoài trời cho lễ khai mạc.

