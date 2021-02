Quá khứ là “nỗi ô nhục nhân loại” của kiểu quần 5cm tai tiếng

Những chiếc quần hot pants tai tiếng không phải lúc nào cũng mang tiếng xấu nếu như người mặc biết diện nó khéo léo.

Hiện tại, hot pants vẫn là xu hướng phổ biến được phái đẹp ưa chuộng mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Xu hướng của những chiếc quần ngắn

Cùng với mini skirts, hot pants được xem là sáng tạo thời trang tuyệt vời của thập niên 60. Chúng được mô tả là những chiếc quần ngắn hơn cả ngắn và được Women's Wear Daily sử dụng thuật ngữ trên đầu tiên vào năm 1970.

Thực tế, kiểu quần này đã được mặc từ những năm 1930 tuy nhiên chúng là những sản phẩm may mặc chủ yếu cho thể thao, đi biển hoặc trang phục giải trí. Phải đến khi nhà thiết kế người Anh Mary Quant - vào những năm 70 cho ra mắt những chiếc quần có thiết kế siêu ngắn như hiện tai ta vẫn thấy chúng mới trở thành mốt.

Hot pants là những chiếc quần ngắn hơn cả ngắn tôn được đôi chân dài nuột nà của phái đẹp.

Thời điểm vinh quang nhất của nó được cho là vào khoảng năm 1971. Có nhiều lý do giải thích tại sao năm 1971 là thời điểm hoàn hảo cho sự bùng nổ của quần hot pants. Sự xuất hiện của loại vải mới như polyester cho phép tạo nên những chiếc quần nhỏ nhưng co giãn tối đa.

Mẫu quần này cũng thích hợp với xu hướng ăn kiêng mới khi phụ nữ càng ý thức sâu sắc hơn về vẻ ngoài của bản thân. Hơn nữa, cuộc Cách mạng tình dục cũng mở cửa cho những bộ đồ phô bày vóc dáng.Dù trước đó, chúng từng bị bị gọi là "sự ô nhục của nhân loại" hay "thứ đồ quảng cáo cho ngoại tình".

Có thể nói những chiếc quần dài 2 inch (khoảng 5cm) này không được định sẵn để trở thành xu hướng mà hoàn cảnh giúp nó được ưa chuộng hơn.

Quần hot pants trở thành xu hướng vào những năm 70 nhờ lợi thế về nhiều phương diện.

Lùm xùm quanh chiếc quần "chẳng tày gang"

Hot pants từng trở thành trang phục các tiếp viên hàng không của bang Texas (Mỹ) trong khoảng thập niên 70. Những cô gái có ngoại hình nổi bật mặc hot pants cùng boots da gắn liền với thương hiệu của hãng hàng không này. Nếu không chấp nhận kiểu ăn vận trên sẽ không được nhận việc.

Thậm chí họ còn khẳng định trang phục hot pants sẽ khiến các hành khách nam tranh nhau ngồi ở ghế gần lối đi hơn là cạnh cửa sổ. Do đó không ít người lên tiếng phản đối quần hot pants được sử dụng như chiêu thức thu hút khách hàng.

Một hãng hàng không Mỹ sử dụng hot pants như một hình thức "câu dẫn" hành khách.

Tiếp đó, những chiếc quần hot pants tiếp tục trở thành đối tượng bị khinh bỉ khi chúng gắn liền với ngành công nghiệp mại dâm. Người ta đã từng coi quần hot pants là tâm điểm chính để sản xuất phim 18+. Chúng cũng sử dụng làm trang phục của những cô gái làm nghề mại dâm trong các tác phẩm điển ảnh.

Bước sang giữa những năm 70, quần hot pants dần sụp đổ với những ý kiến chê bai liên quan đến khía cạnh nhạy cảm. Sau khoảng trùng của sự phát triển đó, tới thậm niên 90, quần hot pants được lăng xê trở lại nhưng cũng gây nên không ít tranh cãi. Cho đến hiện tại, dù tư tưởng của con người đã cởi mở hơn những quần hot pants vẫn không tránh khỏi những dị nghị không hay.

Trang phục của nữ diễn viên Jodie Foster với vai cô gái điếm nhỏ tuổi trong phim Taxi Driver (1976).

"Minh oan" cho "tội đồ" làng mốt

Quần áo là món đồ vô tri vô giác nhưng lại trở thành "tội đồ". Bên cạnh những ý kiến đồng tình cũng có người lật lại vấn đề rằng có nên xem lại cách mặc chúng của chính con người. Suy cho cùng hot pants hay bất cứ trang phục gợi cảm nào cũng đều chỉ quần áo thông thường, khiến nó trở nên quyến rũ hay phản cảm là người mặc.

Nếu cảm thấy không phù hợp con người có thể không diện chúng, không có cầu sẽ không có cung. "Tội lỗi" do con người cấp cho nó một ý nghĩa không tốt. Quần hot pants hoàn toàn có thể trở nên tinh tế, tôn dáng, thể hiện nét đẹp hình thể con người một cách khéo léo.

Hiện tại, quần hot pants vẫn bị chê trách nhưng có phải người ta đã xác định sai đối tượng mang "tội"?

Bạn vẫn có thể mặc những chiếc quần ngắn nếu như diện thêm quần bảo hộ để tránh hớ hênh. Loại quần được may bằng vải cotton này có đặc điểm co giãn và ôm sát giúp phái đẹp an toàn hơn khi mặc đồ ngắn. Đây được xem là item bất ly thân khi các cô gái mặc hot pants. Các nàng sẽ tự tin hơn không lo sự cố vì bên trong đã có một lớp quần kín đáo.

Không ít cô gái mặc quần ngắn không che kín nổi vòng ba nhưng không sử dụng quần bảo hộ.

Bên cạnh đó, các nàng có thể chú ý hơn đến độ dài của quần. Quần trùm quá vòng ba là lựa chọn khả dĩ hơn, chúng ngắn vừa phải, không cũn cỡn gây phản cảm, thậm chí bạn có thể không cần diện thêm quần bảo hộ. Một cách phổ biến khác thường được sử dụng là mix chúng với áo buộc ngang hông để che chắn cũng như mang lại vẻ ngoài thời thượng hơn.

Nếu con người không lăng xê kiểu quần ngắn như nội y như thế này chúng sẽ không xuất hiện rộng rãi.

