Những thiết kế đẳng cấp trong phim đình đám của Balmain

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 11:28 AM (GMT+7)

Trong suốt sự nghiệp của mình, Balmain đã xây dựng các mối quan hệ quý giá với giới thượng lưu của Hollywood, thiết kế quần áo cho các nữ diễn viên nổi bật cả trong và ngoài màn ảnh.

Sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Savoie của Pháp, Pierre Balmain luôn biết rằng ông muốn cống hiến cuộc đời mình cho thời trang, tuy nhiên ông lại theo học kiến ​​trúc ở Paris. Vào cuối những năm 1930, ông cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên với tư cách là người học việc cho nhà thiết kế Lucien Lelong. Những thiết kế của ông bao gồm những đường cắt thẳng, những đường đơn giản và những họa tiết cổ điển đã sớm thu hút ánh nhìn của phụ nữ trên toàn thế giới.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Balmain đã xây dựng các mối quan hệ quý giá với giới thượng lưu của Hollywood, thiết kế quần áo cho các nữ diễn viên nổi bật cả trong và ngoài màn ảnh. Các thiết kế quyến rũ của Balmain được tưởng nhớ trong các bộ phim bao gồm The Millionairess có sự tham gia của Katharine Hepburn và Her Bridal Night với sự tham gia của Brigitte Bardot. Nhà thiết kế đã tiếp tục kiếm được sự tín nhiệm để thiết kế trang phục cho hơn 50 bộ phim.

Ngày nay, ông được nhớ đến như một trong những nhà thiết kế người Pháp đầu tiên có ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về thời trang cao cấp. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 107 của ông, chúng ta cùng xem các tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của nhà thiết kế trong bộ phận trang phục cho một số ngôi sao sáng nhất của Old Hollywood.

Brigitte Bardot

Her Bridal Night (1956) kể về câu chuyện của ChouChou, một cô gái quê mùa được một tạp chí thời trang phát hiện. Với sự tham gia của nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot, bộ phim có những thiết kế tinh tế và vượt thời gian của Balmain. Trong một cảnh quay, Bardot mặc một chiếc váy cô dâu được làm rất đẹp với các món đồ đính và vải tuyn.

Bardot và Balmain lại cùng nhau tham gia bộ phim And God Created Woman năm 1956. Nữ diễn viên người Pháp được đánh giá cao với vai diễn Juliete Hardy trong bộ phim lãng mạn. Mặc dù bộ phim có kiểu dáng casual, Balmain là nhà thiết kế trang phục đằng sau bộ áo liền quần và váy một mảnh mà Bardot mặc.

Kết hợp với Bardot một lần nữa, Balmain đã tạo ra trang phục cho Love Is My Profession (1958), trong đó nữ diễn viên vào vai một người phụ nữ rắc rối bị buộc tội trộm cướp và thấy mình vướng vào một mối tình lãng mạn với luật sư của mình.

Katherine Hepburn

Đúng như tình bạn của họ, Balmain đã soán ngôi Katherine Hepburn cho vai diễn trong vở kịch The Millionairess năm 1952 diễn ra trong 10 tuần tại Nhà hát mới ở London’s West End. Một trong những kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất của nữ diễn viên là chiếc váy thêu đẹp mắt do Balmain thiết kế, với đôi găng tay thêu quyến rũ.

Sophia loren

Khi một bộ phim chuyển thể từ một vở kịch được thực hiện, Balmain một lần nữa được mời thiết kế trang phục. Sophia Loren đóng vai chính trong phiên bản điện ảnh của The Millionairess mặc một chiếc váy Balmain màu hồng mang tính biểu tượng. Nhà thiết kế đã thiết kế cho ngôi sao người Ý kiểu dáng lộng lẫy kết hợp với những món đồ trang sức rực rỡ để thể hiện nhân vật Epifania của cô, người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Rita Hayworth

Đối với một số dự án phim, Balmain được mời tạo trang phục cho một nhân vật cụ thể. Trong trường hợp này, ông đã thiết kế quần áo cho nữ chính Rita Hayworth cho bộ phim hài The Happy Thieves (1961). Kiểu dáng của nữ diễn viên mang đến sự khác biệt so với thiết kế riêng của Balmain.

Cyd Charisse

Thiên hướng quyến rũ của Balmain đã được thể hiện đầy đủ với trang phục của Cyd Charisse trong Two Weeks in Another Town (1962). Từ màu vàng đậm đến xanh lá cây cổ điển, bảng màu của nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh. Một kiểu dáng khó quên là kết hợp với một chiếc vòng cổ ngọc trai tuyệt đẹp.

Jane Fonda

Balmain đã có một cách tiếp cận thoải mái nhưng thanh lịch cho trang phục trong Joy House, một bộ phim kinh dị bí ẩn của Pháp. Trong phim, Jane Fonda vào vai Carlotta, một trong hai người phụ nữ giàu có sở hữu căn biệt thự. Trang phục của nữ diễn viên ôm sát tạo sự sang trọng kiểu Pháp của Balmain.

