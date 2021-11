Nhiều người đẹp bị phản đối vì hóa trang cô y tá nóng bỏng trong ngày Halloween

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 20:09 PM (GMT+7)

Không phải ai cũng hài lòng với việc hóa trang gợi cảm với những bộ đồ kiệm vải trong ngày Halloween.

Lễ hội Halloween có nguồn gốc lâu đời và tiếp tục được duy trì.

Halloween là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Sau đó sẽ là lễ Các Thánh vào ngày 1/11 và lễ Các Đẳng linh hồn vào ngày 2/11. Lễ Halloween sơ khai được cho rằng xuất hiện vào khoảng hơn 2000 năm trước.

Nhiều tập tục Halloween ngày nay được cho là chịu ảnh hưởng từ thực hành văn hóa dân gian của người Celt ở châu Âu. Vào ngày 1/11 họ sẽ tổ chức lễ Samhain. Người Celt tin rằng trong ngày này linh hồn của người đã khuất cùng ma quỷ và những thế lực siêu nhiên khác xuất hiện.

Trang phục trong ngày Halloween

Trang phục Halloween thời kỳ đầu hướng tới sự sợ hãi.

Trang phục Halloween thay đổi theo thời gian.

Bên cạnh việc trang trí nhà cửa theo phong cách quỷ dị cùng các hoạt động như xin kẹo việc hóa trang đã trở thành một phần không thể thiếu của Halloween.

Thời kì đầu người Celt thường thu thập xương của động vật hiến tế làm thành trang phục, đeo mặt nạ để bảo vệ bảo thân khi ranh giới âm - dương mong manh, tránh việc ma quỷ đi theo chọc phá, hù dọa. Điều này lý giải vì sao trong đêm Halloween người ta thường ăn vận thành những kẻ đáng sợ, hình thù gớm ghiếc.

Gợi cảm hóa trang phục Halloween

Các nước châu Á cũng hưởng ứng lễ hội Halloween.

Những lựa chọn tôn dáng như thế này phổ biến từ phương Tây đến phương Đông.

Trải qua thời gian, Halloween ngày càng được nhiều quốc gia khác biết đến với nhiều biến tấu nhất là trong vấn đề phục trang. Không chỉ hóa thân thành ma quỷ mà những nhân vật trong tiểu thuyết, phim ảnh cũng trở thành kiểu mẫu.

Đặc biệt, người ta thấy nổi lên hiện tượng ăn mặc gợi cảm trong ngày này. Trang phục y tá quyến rũ, cảnh sát nóng bỏng thường xuyên được các cô gái chọn diện và điều này gây nên những ý kiến trái chiều.

Làm mất chất Halloween

Trang phục y tá gợi cảm thường xuyên được lựa chọn.

Việc mặc trang phục gợi cảm trong ngày này bị chê trách.

Cách đây ít lâu trang USA Today có đăng tải bài viết với tựa đề "Halloween: Have sexy Halloween costumes gone too far" lên tiếng về vấn đề trên. Hiện tượng biến tấu này không còn hiếm gặp ở cả phương Tây và phương Đông.

Nhiều người khẳng định nó đã làm lệch lạc bản chất của ngày Halloween. Thay vì hóa trang gây sợ hãi để xua đuổi ma quỷ không ít người lại xem đây là dịp để cho thấy sự quyến rũ. Bên cạnh đó còn có hiện tượng những cô gái chưa đủ 18 tuổi mượn cớ để ăn vận "chín ép".

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-nguoi-dep-bi-phan-doi-vi-hoa-trang-co-y-ta-nong-bong-trong-ngay-hallowee...Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-nguoi-dep-bi-phan-doi-vi-hoa-trang-co-y-ta-nong-bong-trong-ngay-halloween-50202111120102997.htm