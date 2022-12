Ngắm bộ sưu tập tôn vinh nét đẹp của cái nôi khai sinh ra hip hop

Prep và streetwear có vẻ giống như hai cực đối lập của phong cách thời trang, nhưng Tommy Hilfiger từ lâu đã tìm ra cách để nó được dung hòa.

Vào những năm 90, thương hiệu trùng tên đã trở thành tiêu đề thời trang khi là một trong số rất ít thương hiệu được đánh giá cao sẵn sàng đi sâu vào văn hóa hip-hop. Từ Aaliyah đến Destiny's Child đến Snoop Dogg, Tommy Hilfiger là thương hiệu của những ngôi sao hip-hop thập niên 90. Làm sống lại tinh thần thập niên 90 đó, Tommy Hilfiger đã hợp tác với thương hiệu thời trang đường phố Patta có trụ sở tại Amsterdam để cho ra đời bộ sưu tập capsule hợp tác.

Bộ sưu tập capsule bao gồm 18 phong cách dành cho giới tính gói gọn phong cách đường phố hiện đại. Sự hợp tác này đóng vai trò là sự kết hợp liền mạch giữa gu thẩm mỹ preppy của Tommy Hilfiger và DNA hip-hop của Patta. Các phong cách thể hiện đặc điểm ảnh hưởng của thời trang đường phố thập niên 90 với các mặt hàng chủ lực cổ điển được diễn giải lại. Phong cách preppy đã được làm lại thành những kiểu dáng thoải mái như áo khoác varsity họa tiết và áo len có mũ trùm đầu. Mỗi mặt hàng trưng bày các logo Tommy Hilfiger và Patta kết hợp, cùng với việc pha trộn các màu sáng hơn của Tommy Hilfiger với bảng màu nhẹ nhàng hơn của Patta.

Đối với chiến dịch Tommy x Patta, các nghệ sĩ hip-hop gốc NYC Wiki và Mike được coi là nhân vật đại diện của cộng đồng hip-hop. Bộ đôi đã giới thiệu cả hai tác phẩm trong bộ sưu tập và tài năng của họ trong một video âm nhạc bổ sung cho ca khúc gốc của họ có tựa đề "One More" do nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng The Alchemist sản xuất. Hình ảnh giống như trong một video âm nhạc của thập niên 90 khi bộ đôi rap khắp thành phố trong trang phục áo phông họa tiết, quần jean baggy và áo nỉ ngoại cỡ. Là cái nôi của hip-hop, việc quay video ở NYC nhằm tôn vinh văn hóa hip-hop và công nhận tầm ảnh hưởng của nó đối với xã hội và văn hóa.

