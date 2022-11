Khi áo mưa không còn chỉ là một chiếc áo mưa thông thường

Thứ Sáu, ngày 18/11/2022 10:12 AM (GMT+7)

Hãy nói về áo mưa, như một món đồ cần thiết trong hầu hết mọi khí hậu, chúng thường được nghĩ đến trong bộ sưu tập áo khoác và áo khoác mùa đông của bạn.

Nhưng bạn không chỉ nên đầu tư vào một chiếc áo mưa thời trang cho năm 2022 mà còn có những chiếc áo mưa trên thị trường hiện nay hoàn hảo cho mọi tình huống. Và nếu bạn vẫn đang nghĩ rằng áo mưa không đủ phong cách hoặc không đủ đặc biệt để tạo kiểu cho trang phục ngày mưa, thì bạn nên trò chuyện với một người chuyên dự báo xu hướng để biết thông tin sốt dẻo về loại áo mưa nào đang là xu hướng cho năm 2022, cũng như cách tốt nhất để mặc của bạn để nó không chỉ giống như một lớp bổ sung giúp bạn chống trọi với thời tiết.

Nếu chúng ta học được bất cứ điều gì về việc tạo tủ quần áo trong thời kỳ dịch bệnh, thì đó là ý tưởng sở hữu những món đồ vừa thời trang vừa tiện dụng không còn quá xa lạ nữa. Chúng ta thực sự cần những thứ thiết yếu sẵn sàng cho mọi thứ, bởi vì chúng ta biết mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra.

Bạn nên tìm gì ở một chiếc áo mưa?

Nó có vẻ đơn giản, nhưng có một số chi tiết đáng ngạc nhiên làm cho một chiếc áo mưa tốt trở thành áo mưa vừa đẹp vừa sành điệu. Rõ ràng, tất cả áo mưa đều phải không thấm nước, nhưng đó là điểm tương đồng của nhiều loại áo mưa có sẵn trên thị trường. Một số áo mưa được thiết kế để tập thể dục, trong khi một số khác được thiết kế để mặc khi trời mưa nhẹ hoặc khi bạn di chuyển đến và rời khỏi văn phòng. Chẳng hạn, các thương hiệu dành cho hoạt động ngoài trời như The North Face đang thiết kế áo khoác đi mưa có thể mặc trong ba loại thời tiết khác nhau, trong khi các thương hiệu khác, như RAINS và Joules, đang thiết kế áo khoác dễ phối với màu sắc và hình in hợp thời trang. Hãy coi đây là lý do hoàn hảo để phối hợp áo mưa và đôi ủng đi mưa yêu thích của bạn.

Các kiểu thời tiết không thể đoán trước luôn xảy ra, vì vậy các nhà thiết kế và thương hiệu đang trở nên thận trọng hơn trong việc bổ sung các tính năng quan trọng như lớp hoàn thiện chống chịu thời tiết, phần cứng bọc cao su, khả năng đóng gói và kiểu dáng bóng bẩy nhưng thoải mái đáp ứng thời tiết nóng mùa hè đến rất lạnh của mùa đông.

Cùng ngắm một số mẫu áo mưa vừa tiện dụng, trông gọn gàng và khá sành điệu này nhé!

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khi-ao-mua-khong-con-chi-la-mot-chiec-ao-mua-thong-thuong-a581045.html