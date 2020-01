Để bạn dù 30, 40, hay 60 tuổi vẫn là phụ nữ mặc đẹp bất chấp tuổi tác

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 09:59 AM (GMT+7)

Phong cách thời trang ở mọi lứa tuổi chưa bao giờ dễ tiếp cận như ngày nay và khi bạn đạt được những cột mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp, phong cách của bạn cũng thay đổi theo đó.

Phong cách thời trang tuổi 30

Bước sang tuổi 30 đồng nghĩa với nhiều thay đổi trong tính cách cũng như sự nghiệp. Bạn có thể đã tìm được công việc mà bạn yêu thích và bước một bước lớn trong sự nghiệp hoặc có thể bắt đầu một gia đình với hôn nhân và con cái, hoặc cả hai. Dù cuộc sống của bạn đi theo con đường nào, tuổi 30 chắc chắn là một giai đoạn chuyển tiếp và phong cách của bạn sẽ phản ánh rõ nét điều này. Đây sẽ là thập kỷ hoàn hảo để tìm cảm hứng với thời trang và thực sự tìm ra những gì phù hợp với bạn nhất.

Giống như nữ diễn viên người Mỹ Natalie Portman ở tuổi 36, việc lựa chọn quần áo ở độ tuổi 30 sẽ trở lên dễ dàng hơn. Natalie portman thường chọn những bộ quần áo thoải mái, có màu sắc trung tính khi đi chơi nhưng không ngại ngùng chọn những bộ váy sặc sỡ nhiều màu sắc trong các sự kiên lớn. Natalie là bằng chứng cho thấy bạn có thể trông vẫn tuyệt vời trong quần bò và áo phông dù chẳng còn quá trẻ, miễn là chúng phù hợp với bạn.

Phong cách thời trang tuổi 40

Khi bạn đến tuổi 40, bạn có thể có phong cách đặc trưng của riêng mình. Nhưng công việc bận rộn và cuộc sống gia đình có thể làm bạn quên đi việc chăm chút cho bản thân. Thời trang càng trở nên quan trọng hơn khi bạn già đi. Với nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống, bạn có lẽ cảm thấy như bạn mất đi cá tính của mình vì vậy thời trang là một cách tuyệt vời để thể hiện bản thân và tìm lại mình.

Ở tuổi 42, Isla Fisher là một ví dụ tuyệt vời về một người phụ nữ đầy phong cách. Chỉ vì bạn trên 40 tuổi, điều đó không có nghĩa là bạn nên mặc quá kín đáo và Isla thường khoe chân trong những chiếc váy ngắn và váy chữ A, khiến cô ấy trông cao hơn chiều cao 160 cm của mình. Isla thích những chiếc áo khoác được may riêng, không chỉ có thể phối bất kỳ trang phục nào với nhau mà còn khiến bạn cảm thấy tự tin hơn và được chú ý hơn.

Phong cách thời trang tuổi 50

Con bạn bây giờ có lẽ đã trưởng thành, điều đó có nghĩa là bạn có thể có thêm thời gian (và tiền bạc!) để chăm sóc bản thân và thực sự nghĩ về thời trang. Để mặc đẹp, bạn phải học tập suốt đời và đến khi bạn đạt đến tuổi 50, bạn sẽ hiểu hơn về những gì bạn thích và những gì bạn không thích. Hãy quên đi những xu hướng và tìm kiếm những bộ cánh thú vị thể hiện rõ nhất bản thân bạn hoặc đầu tư cho những trang phục, phụ kiện mà bạn sẽ mặc trong suốt thập kỷ tới.

Không có nhiều phụ nữ sành điệu như Sarah Jessica Parker (SJP) và ở tuổi 53, nữ diễn viên của “Sex and the city” đã dập tắt mọi lời đồn về việc bạn sẽ đánh mất phong cách thời trang của mình khi bạn đạt 50 tuổi. Người đẹp mạnh dạn hơn trong cách lựa chọn thời trang của mình hơn bao giờ hết, được giúp đỡ bởi sự tự tin của mình. Cô không bao giờ tránh xa màu sắc, thường sử dụng các sắc màu đối nghịch khi phối quần áo. SJP có thể mặc những thiết kế với màu sắc không quá phù hợp nhưng tất cả sẽ được che lấp bởi những đường may, cắt đầy tinh tế.

Phong cách thời trang tuổi 60

Một số người nói rằng tuổi 60 là khi bạn thực sự bắt đầu sống. Bạn có thể có nhiều tiền hơn bao giờ hết khi con bạn đã lớn và tự kiếm được tiền nên bạn có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Bây giờ là thời gian để thực sự phát triển phong cách cá nhân của bạn. Nếu bạn có một phong cách được định hình thì hãy gắn bó với nó nhưng hãy thêm các phụ kiện và màu sắc.

Bạn sẽ không bao giờ đoán được Jane Seymour đã 67 tuổi và vẻ ngoài trẻ trung của bà là một phần kết quả từ sự lựa chọn thời trang từ thời trẻ. Mặc dù lối ăn mặc của bà có kín đáo hơn một chút so với một thập kỷ trước, nhưng phong cách riêng của bà vẫn không vì thế ngừng lại. Nữ diễn viên chọn những chiếc váy nhỏ nhắn, khoe vóc dáng tuyệt vời mà không cần khoe da thịt quá nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/de-ban-du-30-40-hay-60-tuoi-van-la-phu-nu-mac-dep-bat-chap-tuoi-tac-1048094.html