Cô gái "làm loạn" thang máy vì diện chiếc quần "mất nết" nhưng quên đồ bảo hộ

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

Cách ăn mặc thiếu tinh tế của cô gái này khiến quần hot pants vốn mang danh "mất nết" lại càng phải chịu tiếng xấu.

Cô gái mặc chiếc quần "mất nết" nhưng "quên" không diện quần bảo hộ.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Trung Quốc có đăng tải hình ảnh về một cô gái mặc đồ kiệm vải trong thang máy. Cô gái này mặc áo dáng quây cùng quần hot pants. Điều đáng nói là bất chấp độ ngắn của loại quần này, cô gái không mặc thêm quần bảo hộ khiến hớ hênh vòng ba. Cư dân mạng tỏ ý không hài lòng về cách ăn mặc này, thậm chí có người nói cô gái trên thiếu tiền để mua quần áo hay sao mà diện đồ như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên người ta bắt gặp những trường hợp như thế này. Không thiếu cô gái vẫn hồn nhiên diện kiểu quần "mất nết" này ra phố. Xu hướng thời trang trên đã bị liệt vào danh sách "đen" vì làm ảnh hưởng đến mỹ quan công cộng.

Kiểu trang phục này bị liệt vào danh sách "đen" vì phản cảm.

Hot pants - chiếc quần ngắn hơn cả ngắn

So với những chiếc quần short vốn nối tiếng ngắn, quần hot pants còn ngắn hơn như vậy, bởi thế nó còn được gọi là "quần short short". Quần hot pants được xem là một trong những sáng tạo làm bùng nổ làng thời trang thế giới khi nó đi ngược lại chuẩn mực trang phục thời bấy giờ. Người phụ nữ luôn phải mặc những chiếc váy rộng, dài như một biểu hiện của sự kìm kẹp bởi vậy sự ra đời của hot pants như mốc đánh dấu sự giải phóng của nữ quyền. Ngay từ thập niên 50, item này đã được phụ nữ ưa mặc. Cụm từ "short short" cũng xuất phát từ ca khúc cùng tên của The Royal Teens. Mặc dù là món đồ "có tuổi" nhưng hot pants hiện vẫn đang được phái đẹp yêu thích bởi nó mang lại sự tự do, thoải mái cho người mặc.

Hot pants là item thời trang "có tuổi".

Trang phục bị gán danh "mất nết"

Nhưng tất nhiên chúng không dễ dàng được chấp nhận thậm chí còn bị gán danh "sự ô nhục của nhân loại" hay "món đồ quảng cáo cho ngoại tình" bởi nó đi ngược lại tiêu chuẩn trang phục của phụ nữ trong xã hội cũ. Sau đó, nó trở thành món đồ khiêu khích, phô bày quá mức vóc dáng bởi vậy chỉ trích ngày một lớn hơn. Tiếp đó, không ít người chọn mặc hot pants tùy tiện ra phố mà không sử dụng quần bảo hộ càng khiến cái nhìn của cộng đồng về trang phục này thiếu thiện cảm hơn.

Cách diện quần hot pants thiếu tinh tế của nhiều cô gái.

Làm sao để "minh oan" cho hot pants?

Tiếng xấu của những chiếc quần này phần lớn là do cách con người sử dụng nó. Chỉ cần chú ý hơn trong việc ăn mặc bạn đã có thể khiến món đồ mang tiếng "mất nết" này trở nên thanh lịch hơn. Giải pháp đầu tiên là mặc quần bảo hộ bên trong để tránh hớ hênh. Khi chọn quần bảo hộ bạn cũng không nên chọn màu quá nổi hoặc có đường viền ren ở chân quần trông sẽ thiếu thẩm mỹ. Ngoài ra bạn có thể phối nó cùng với một chiếc áo sơ mi buộc ở eo vừa không lo lộ hàng vừa tạo được phong cách cá tính, trẻ trung.

Những chiếc quần bảo hộ sẽ giúp quần hot pants trở nên kín đáo hơn.

