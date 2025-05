Chính thức cấm cửa các ngôi sao mặc váy khỏa thân lên thảm đỏ

Hai trong số các ngôi sao gây sốc ở Cannes. Ảnh: WireImage

Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ diễn từ 13-25/5. Sự kiện điện ảnh được cho là hào nhoáng nhất thế giới luôn thu hút sự quan tâm của công chúng vì có sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu trong những bộ cánh gợi cảm. Đặc biệt nhiều năm nay, những ngôi sao mặc đồ gây sốc hoặc xuyên thấu đến sự kiện rất nhiều làm giảm giá trị của Cannes.

Chính vì vậy, BTC vừa ra quy định nhằm cấm những bộ cánh thảm họa xuất hiện trên thảm đỏ vốn gây nhức nhối nhiều năm qua. Kèm theo đó, BTC còn đưa ra quy chế mới chi tiết cho các khách mời. Đặc biệt, các quy tắc liên quan tới việc khỏa thân trên thảm đỏ cũng được ban hành và có hiệu lực ngay khi bộ phim Leave One Day của đạo diễn nước chủ nhà Pháp - Amélie Bonninra mắt tại Cannes ngày 13/5.

Những trang phục kiểu này không còn cơ hội xuất hiện ở Cannes từ năm nay. Ảnh: Instagram.

Theo BTC, động thái này nhằm cố gắng ngăn chặn xu hướng "mặc đồ khỏa thân" của các ngôi sao lên thảm đỏ. Đó là những bộ cánh khiêu khích hở bạo của các ngôi sao. "Việc khỏa thân bị cấm hoàn toàn trên thảm đỏ cũng như các khu vực khác thuộc khuôn khổ LHP Cannes. Bất cứ ai không tuân thủ nguyên tắc này sẽ bị đội lễ tân cấm cửa ngay lập tức", trích thông báo từ LHP Cannes.

Thay vào đó, BTC mong muốn các khách mời sẽ chọn tới Cannes bằng trang phục cổ điển với đầm đen hoặc vest sang trọng, lịch sự kết hợp những đôi giày thật sự tinh tế có thể là giày bệt hoặc cao gót.

Tom Cruise sẽ mang "Nhiệm vụ bất khả thi 8" tới Cannes năm nay.

Năm nay Cannes sẽ chào đón các ngôi sao gạo cội trở lại như Tom Cruise (Mission: Impossible - The Final Reckoning), Robert De Niro, Quentin Tarantino... Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những đạo diễn đầu tay như Stewart (The Chronology of Water), Scarlett Johansson (Eleanor the Great), Harris Dickinson (Urchin)...