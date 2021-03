Chiếc váy Mondrian của YSL: Sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và mỹ thuật

Một cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa thời trang và mỹ thuật là không thể thiếu nếu có một cuộc thảo luận chuyên sâu về chiếc váy Mondrian của Yves Saint Laurent.

Một cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa thời trang và mỹ thuật không thể thiếu cuộc thảo luận chuyên sâu về chiếc váy Mondrian của Yves Saint Laurent. Chiếc váy shift khiến tất cả những chiếc váy shift khác (hoặc loại váy bao tải như chúng được gọi) phải xấu hổ, được thiết kế như một lời ca ngợi họa sĩ Piet Mondrian. Thật khó tin khi giữa Peter Doglio x Dior Homme, Noel Fielding x Fendi và các tác phẩm nghệ thuật khác lại gặp gỡ những sự hợp tác thời trang cao cấp, nhưng trong nhiều năm, mỹ thuật và thời trang hoạt động trong các lĩnh vực riêng biệt rõ rệt. Tuy nhiên, tình yêu hội họa cả đời của Laurent với tư cách là một họa sĩ trong thời gian rảnh rỗi và người sưu tập các tác phẩm quý hiếm đã tạo cảm hứng cho một chiếc áo có thể thay đổi mọi rào cản.

Chiếc váy Mondrian được hình thành cho bộ sưu tập Thu/Đông 1965 của YSL, ngay sau khi những chiếc váy bao tải đã phát triển thành dáng váy lệch vai mỏng và sang trọng hơn. Laurent đã nhìn vào hình dạng mới và nhận ra rằng độ phẳng của nó là hoàn hảo cho color blocking, giống như các tác phẩm của Mondrian, người đã làm việc với các màu cơ bản theo cách sắp xếp tuyến tính. Theo tài liệu lưu trữ của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan về chiếc váy Mondrian, “Saint Laurent đã làm nên một trường hợp lịch sử cho khả năng cảm thụ nghệ thuật trong thời đại của mình” thông qua tác phẩm.

Mặc dù trông có vẻ đơn giản, chiếc váy cũng là một bước phát triển của nhà thiết kế. Từng khối của chiếc áo được tạo màu có chủ đích được ghép lại để tạo ra sự bắt mắt của bức tranh năm 1929 của Piet Mondrian, có tiêu đề đơn giản là "Thành phần II có màu Đỏ, Xanh lam và Vàng".

Mondrian là một họa sĩ người Hà Lan, người đã lấy nhiều cảm hứng từ nghệ thuật “Ấn tượng”. Việc sử dụng các màu cơ bản rực rỡ của ông gợi nhớ đến Vincent Van Gogh, người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Pointillism và chủ nghĩa Fauvism. Sự nghiệp ban đầu của ông chủ yếu là các bức tranh phong cảnh tĩnh vật, một sự khác biệt hoàn toàn so với những sáng tạo hình học phổ biến nhất của ông. Tuy nhiên, qua những bức ảnh phong cảnh đầu tiên này, phong cách riêng biệt của ông vẫn tỏa sáng qua bảng màu Rembrandt-esque gồm những màu xám dịu, màu xanh lá cây và màu nâu.

Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20 đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi của Mondrian sang chủ nghĩa hình tượng và chủ nghĩa lập thể. Chủ nghĩa lập thể được định nghĩa bằng kỹ thuật chấm những chấm nhỏ có màu sắc khác nhau để tạo ra một bức tranh, và chủ nghĩa lập thể bởi khả năng thể hiện tất cả các góc độ của một người hoặc vật thể cùng một lúc thông qua sự trừu tượng hóa. Trong thời kỳ này, nghệ sĩ người Hà Lan Paul Cézanne đã cách mạng hóa thế giới nghệ thuật với các tác phẩm quan điểm của mình, và Mondrian chắc chắn đã được truyền cảm hứng từ tác động của tư duy cấp tiến đó.

Đến năm 1930, họa sĩ đã tìm được tiếng nói của mình và đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Các tác phẩm nổi tiếng thế giới như "Broadway Boogie-Woogie", "Victory Broadway Boogie-Woogie" và "Tableau No. IV" đều được hình thành từ nhiều năm khi nghiên cứu và thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau.

Bức tranh truyền cảm hứng cho chiếc váy của Saint Laurent’s Mondrian, xuất hiện một năm trước khi thành công trong nghề nghiệp của họa sĩ bùng nổ. "Thành phần II màu Đỏ, Xanh lam và Vàng" được hoàn thành vào năm 1929, cùng năm ông thực hiện một loạt các bức tranh trắng đen, và một năm trước khi ông thực hiện lại bức tranh với thành công hơn nhiều. Điều này càng khiến Saint Laurent chọn tác phẩm này cho chiếc váy của mình thú vị hơn.

Việc lựa chọn nói lên những giờ phút miệt mài thực hành ý tưởng và kỹ thuật được chia sẻ giữa cả nghệ sĩ và họa sĩ. Điều này được phản ánh trong chiếc váy Mondrian không chỉ vì nhìn từ xa nó giống như bức tranh vẽ, mà còn bởi công việc may vá tận tâm của người thợ may bậc thầy cũng được trưng bày. Giống như những nét vẽ đầy kinh ngạc của một họa sĩ, trông có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy, chiếc váy tưởng như đơn giản của Laurent thực ra lại phức tạp về mặt cấu tạo và là sự thể hiện hoàn hảo cho mối quan hệ giữa mỹ thuật và thời trang. Và đó là lý do tại sao nó lại trở thành huyền thoại.

