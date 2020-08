Chiếc khăn mà cả nam lẫn nữ quàng đều đẹp

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 10:37 AM (GMT+7)

Đến ngày hôm nay và mảnh vải hình vuông này đã được tìm thấy gắn liền với các nền văn hóa khác nhau.

Từ bandana được cho là bắt nguồn từ tiếng Hindi bāṅdhnū, có nghĩa là một chiếc cà vạt và bản thân nó có một lịch sử có thể bắt nguồn từ Nam Á và Trung Đông vào cuối thế kỷ 17. Đến ngày hôm nay và mảnh vải hình vuông này đã được tìm thấy gắn liền với các nền văn hóa khác nhau.

Trong thế giới thời trang, bandana có thể được kết hợp cho hầu hết mọi thứ. Vào năm 2017, khi bắt đầu mùa lễ thời trang và với hashtag #TiedTogether, The Business of Fashion đã khuyến khích các nhà thiết kế, nhà báo và những người có ảnh hưởng đeo khăn bandana trắng như một dấu hiệu cho thế giới rằng bạn tin vào sự ràng buộc chung của loài người - không phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo.

Tommy Hilfiger đã trả lời bằng cách cho mọi người mẫu mặc bộ sưu tập ready-to-wear theo chủ đề Americana mùa xuân 2017 của họ xuống sàn diễn với một chiếc khăn bandana màu trắng buộc quanh cổ tay, và Raf Simons thậm chí còn giới thiệu một chiếc khăn bandana trắng như lời mời trình diễn cho bộ sưu tập Thu Đông 2017 của mình là giám đốc sáng tạo của Calvin Klein.

Trong âm nhạc, chiếc khăn bandana màu vàng của biểu tượng hip-hop A$AP Rocky’ xuất hiện thường xuyên đến nỗi nó thậm chí còn có tài khoản Twitter của riêng mình.

Nó có thể chỉ là một mảnh vải nhỏ, nhưng bandana luôn luôn sành điệu và đôi khi đã mang thêm một sự nổi loạn. Ở đây, chúng ta nhấn mạnh một số cách mà bandana đã được sử dụng, vừa là phụ kiện phong cách vừa là dấu hiệu văn hóa, từ trang phục lao động Nhật Bản đến tình dục và liên kết băng đảng.

Phong cách cao bồi

Phong cách cao bồi đã tìm thấy trí tưởng tượng của công chúng trong một số cách. Chẳng hạn, ngoài thời trang, trò chơi điện tử Red Dead Redemption 2 đã đưa văn hóa cao bồi và thẩm mỹ trở lại văn hóa phổ biến cho một thế hệ hoàn toàn mới.

Trong thời trang, trong khi đó, bộ sưu tập Anthony Vaccarello, SS19 Saint Laurent đã cập nhật những chiếc khăn bandana bằng cách ghép đôi chữ ký thương hiệu với những chiếc khăn dài, đầy màu sắc, thậm chí lấp lánh được buộc quanh cổ. Một chiếc áo khoác varsity từ cùng một bộ sưu tập cũng được lấy cảm hứng từ phong cách paisley/bandana nhưng làm cho nó thời trang hơn.

Ở miền Tây hoang dã, khăn bandana dường như trở nên thực tế hơn, mang lại sự bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, tránh bụi bẩn.

Mật mã khăn tay

Trong thời kỳ áp bức tình dục lan rộng, bandana được sử dụng bởi những người đồng tính nam để lén lút truyền đạt sở thích tình dục của họ cho người khác, một ngôn ngữ bí mật với nhiều màu sắc mã hóa các cách tôn sùng tình dục khác nhau.

Nguồn gốc của mật mã khăn tay, hoặc “flagging”, không rõ ràng. Có những gợi ý nó bắt đầu ở San Francisco, nhưng lần đầu tiên mã xuất hiện bằng văn bản dường như là vào đầu những năm 70 của New York, khi một nhà báo từ Manhattan’s Village Voice châm biếm rằng thay vì đeo chìa khóa ở bên trái hoặc bên phải của thắt lưng (để chỉ một vị trí tình dục ưa thích), những người đồng tính nam tốt hơn nên báo hiệu những khuynh hướng tình dục khác nhau của họ bằng cách đeo những chiếc khăn bandana có màu khác nhau.

Trong phần tiếp theo của tác giả Larry Townsend, năm 1983 với The Leatherman’s Handbook, tác giả đã phá vỡ hệ thống bằng màu sắc. Vì vậy, ví dụ, màu đen là dành cho S&M, màu xanh đậm là dành cho quan hệ tình dục qua đường hậu môn, màu xanh nhạt là dành cho quan hệ tình dục bằng miệng,...

Ngày nay, trong thời đại của các ứng dụng hẹn hò và tự do tình dục hơn, mã hanky có phần dư thừa, nhưng nó vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử đầy màu sắc của bandana, với những chiếc khăn tay đôi khi vẫn được đeo như một sự tôn vinh tại các lễ hội Pride.

Màu sắc băng đảng

Khăn bandana cũng đã được sử dụng để biểu thị sự liên kết băng đảng. Ở Los Angeles, các băng đảng đường phố đối thủ, Bloods và Crips đã sử dụng màu đỏ và xanh tương ứng để thể hiện lòng trung thành của họ. Điều này dẫn đến việc quấn khăn trở nên gắn liền với tội phạm và bạo lực, có thể được củng cố bởi thực tế là các nhóm bạo lực khác nhau trên thế giới đã sử dụng chúng để che mặt trước công chúng.

Thời trang Nhật Bản

Bandana in họa tiết paisley là một xu hướng lặp đi lặp lại trong thời trang Nhật Bản, đặc biệt là trong số các nhà thiết kế dựa vào các quy tắc cổ điển của quần áo bảo hộ lao động Americana. Ví dụ, hãy xem visvim, người có sự hợp tác gần đây với MR PORTER có họa tiết bandana paisley in trên phần giữa của áo sơ mi denim.

Hideaki Shikama, nhà thiết kế của nhãn hiệu Nhật Bản Children of the Discordance, sử dụng rộng rãi bandana trong các bộ sưu tập của mình. “Tôi nghi ngờ có những nhà sưu tập hoặc nhà thiết kế khác giống như tôi, khi tôi chọn và kiểm tra hơn 10.000 chiếc khăn cổ điển trong một mùa”, ông nói với Highsnobiety. Một chiếc áo từ bộ sưu tập Children of the Discordance SS19 được làm thủ công bằng cách sử dụng 24 chiếc khăn cổ điển đích thực.

Như Shikama giải thích, “họa tiết bandana đã là một phần lớn trong cuộc sống của tôi kể từ khi tôi khoảng 11 tuổi, khi bố mẹ tôi bật các bản nhạc trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ ở nhà. Tôi đã biết họa tiết bandana và văn hóa xung quanh của nó thông qua môn thể thao ván trượt và âm nhạc như US Hardcore và West Coast hip-hop của Mỹ”.

“Đối với tôi, họa tiết bandana không nhất thiết phải là ‘Nước Mỹ’, nhưng nó tượng trưng cho văn hóa hip-hop và chơi ván trượt. Tôi nghĩ rằng điều này chuyển vào bộ sưu tập của chúng tôi, và áo sơ mi bandana của chúng tôi mang lại cảm giác khá điên rồ. Các họa tiết bandana trong thời trang Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa cổ điển Mỹ, nhưng nhiều người Nhật cũng xem bandana là một biểu tượng của văn hóa xã hội đen”.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-khan-ma-ca-nam-lan-nu-quang-deu-dep-5020206810382329.htm