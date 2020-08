Alexander McQueen: Huyền thoại thiết kế đồng tính tài năng lẫy lừng

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 14:43 PM (GMT+7)

Alexander McQueen được xem là nhà thiết kế thời trang vĩ đại nhất thế kỉ 21. Sự ra đi rất sớm của ông là một sự mất mát lớn cho thế giới.

Alexander McQueen được nhớ đến như một trong những nhà thiết kế thời trang vĩ đại nhất của thế kỷ 21 nhưng khi ông lần đầu tiên bước chân vào thế giới thời trang, mọi người đã quay lưng lại với ông và gọi ông là "kẻ côn đồ của thời trang Anh". Tuy nhiên, sự đóng góp của McQueen cho thời trang không giống bất cứ ai khác trước ông, với kỹ thuật cắt may phá cách, nội tâm sâu sắc và sân khấu mang tính cách mạng trong các show diễn.

Lee Alexander McQueen sinh ra và lớn lên ở East End, nơi thường được coi là trái tim đen tối của London và là khu vực "khắc nghiệt" của thành phố nơi nghèo đói và bệnh tật thường xuyên xảy ra. McQueen dành nhiều thời gian tiêu khiển bằng cách vẽ và ngắm chim, điều này sau đó đã làm dấy lên nỗi ám ảnh của ông về điều khiển học. Ông rời trường năm 16 tuổi và tiếp tục học việc ở Savile Row, một khu phố ở London nổi tiếng với nghề may đo riêng cho nam giới. Trong khi làm việc tại các cửa hàng khác nhau, ông được cho là đã viết "I am a c ** t" vào lớp lót của bộ vest mà ông may cho Thái tử Charles. Sau một thời gian ngắn làm việc cho các nhà thiết kế trang phục, cũng như các nhà thiết kế thời trang Koji Tatsuno và Romeo Gigli, McQueen đã xin việc làm giảng viên dạy may họa tiết tại trường nghệ thuật Central Saint Martins danh tiếng. Khi nhìn thấy các thiết kế của McQueen, Bobby Hilson, người đứng đầu chương trình thạc sĩ, đã tuyển dụng McQueen để đăng ký làm sinh viên thay vì giảng viên.

Luận án đỉnh cao của McQueen có tựa đề “Kẻ giết người hàng loạt Jack the Ripper theo dõi những nạn nhân của mình” là điểm sáng trong sự nghiệp của nhà thiết kế trẻ. Bộ sưu tập mang tính tự truyện cao ra mắt vào năm 1992 và đề cập đến phả hệ và các vụ giết người Whitechapel của kẻ giết người hàng loạt ở East End, Jack the Ripper. Một trong những người thân của McQueen được cho là sở hữu một nhà trọ từng là nơi ở của nạn nhân Jack the Ripper. Bộ sưu tập của ông thể hiện một kiểu lãng mạn đen tối, xoắn xuýt không có trong thời trang vào thời điểm đó, là chủ đề trong tác phẩm tương lai của ông. Những lọn tóc được may vào lớp lót của quần áo. McQueen sau đó đã tự cắt tóc của mình, đặt nó trong vải, và khâu vào nhãn của các tác phẩm đầu tiên của mình giống như những cô gái điếm thời Victoria, những người sẽ bán tóc của họ cho người tình.

Một trong những người đã nhìn thấy bộ sưu tập tốt nghiệp của McQueen là nhà tạo mẫu mũ có ảnh hưởng, Isabella Blow, người đã bị ấn tượng bởi tay nghề thủ công của McQueen và đã mua toàn bộ bộ sưu tập với giá 5.000 bảng Anh. Sau đó, cả hai trở nên không thể tách rời, và theo nhiều cách, Blow vừa trở thành người cố vấn vừa là nàng thơ của McQueen, thậm chí còn thuyết phục McQueen đổi tên đầu tiên của ông từ Lee thành tên đệm của ông là Alexander để nó nghe hoành tráng hơn.

McQueen bắt đầu nhãn hiệu cùng tên của riêng mình với Blow by side. Là một thợ may thực thụ, ông thiết kế bằng cách trải vải lên ma-nơ-canh và bắt đầu từ đó. Các người mẫu dường như đã sợ hãi khi họ nhìn thấy ông lấy chiếc kéo ra để thực hiện những đường cắt đặc trưng của mình trên vải. Ông cũng sẽ thiết kế từ góc nghiêng của cơ thể. "Bằng cách đó, tôi sẽ có được góc xấu nhất của cơ thể", McQueen nói. "Bạn có tất cả các phần nổi và chìm của cơ thể, phần lưng uốn cong chữ S, rồi phần mông. Bằng cách đó, tôi có được một đường cắt và tỷ lệ và kiểu dáng phù hợp cho cả cơ thể. ”

Bộ sưu tập đầu tiên của ông mang tên Highland Rape ban đầu không được báo chí thời trang đón nhận nồng nhiệt, họ gọi nó là "hung hãn và đáng lo ngại". Tên của bộ sưu tập đề cập đến cuộc thanh trừng tàn bạo của các vùng cao nguyên Scotland bởi quân đội Anh trong thế kỷ 18 và 19, dựa trên tổ tiên người Scotland của McQueen và chủ đề gia phả tái sinh của ông. "Gia đình của cha tôi có nguồn gốc từ Isle of Skye và tôi đã nghiên cứu lịch sử của các biến động Scotland và Clearances," ông nói. "Mọi người không thông minh đến mức họ nghĩ rằng đây là về việc phụ nữ bị cưỡng hiếp - nhưng Highland Rape là về vụ cưỡng hiếp Scotland của nước Anh"

Bản thân các bộ quần áo cũng gây tranh cãi. Những người mẫu bê bết máu trong những chiếc váy ren rách rưới, vải tartan Scotland và kiểu cắt may khiêu khích xuất hiện đầy quẫn trí trên sàn diễn rải đầy cây thạch nam và vải dạ. Một loại quần áo, có biệt danh là "bumster", là một loại quần cạp trễ cực kỳ phổ biến trong xu hướng quần jean ống thấp đầu những năm 2000. Đối với McQueen, phần gốc của cột sống là phần cơ thể thú vị nhất. Phong cách "bumster" chỉ đơn thuần là kéo dài phần cơ thể đó, trong khi thế giới thời trang được cho là đã phản cảm với màn trình diễn thô thiển của derrière.

Sau khi ra mắt tám bộ sưu tập, McQueen được mời làm giám đốc sáng tạo tại Givenchy vào năm 1996, kế nhiệm John Galliano. Khi tiếp nhận vị trí mới, McQueen tỏ ra không kiềm chế, gọi thương hiệu là "không liên quan" đến người sáng lập, Hubert de Givenchy. Bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của ông, lấy cảm hứng từ thời cổ đại Hy Lạp, đã không thành công (bản thân anh ấy gọi nó là "tào lao".) McQueen đã vượt ra khỏi vùng an toàn của mình tại thương hiệu danh tiếng, sau khi ông buộc phải giảm bớt hào quang nổi loạn mà ông mang từ nhãn hiệu của riêng mình.

Mặc dù chưa bao giờ thể hiện hoàn toàn bản thân tại Givenchy, McQueen lại có thể phát huy khả năng thiên tài và sự tiên phong cho dòng sản phẩm của riêng mình. Năm 1999, McQueen cho ra mắt bộ sưu tập thứ 13 của mình, mang tên No.13, gọi nó là "buổi trình diễn duy nhất thực sự khiến tôi khóc." Nhà thiết kế đã kết hợp các chất liệu bên ngoài, bao gồm gỗ balsa và raffia (một loại lá cọ), để tạo ra thân áo và váy tua rua. Đỉnh điểm là màn trình diễn của siêu mẫu thập niên 90 Shalom Harlow trên một chiếc đĩa quay trong một chiếc váy trắng phồng trong khi được phun sơn bởi hai cánh tay robot từ một nhà máy sản xuất ô tô. Đó là một trong những lần đầu tiên công nghệ cao được sử dụng tại một buổi trình diễn thời trang, khiến đám đông không nói nên lời và tự hỏi McQueen sẽ làm gì tiếp theo.

McQueen rời Givenchy sau bốn năm và ngay lập tức quay trở lại con đường của mình. Nhà thiết kế đã ra mắt show diễn Xuân/Hè 2001 của mình mang tên Voss, được đặt theo tên một thị trấn động vật hoang dã nổi tiếng của Na Uy. Đây được coi là show diễn kịch tính và nổi tiếng nhất mọi thời đại của ông. Khi khách bước vào không gian, một chiếc hộp gương lấp đầy chính giữa căn phòng, buộc họ phải nhìn lại bản thân trong một giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Sau khi bật đèn, phần bên trong màu trắng có đệm lót của chiếc hộp lộ ra khi Kate Moss bước ra ngoài, tay cào vào tấm kính. Trong các buổi trình diễn của mình, các người mẫu được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn bằng cách thể hiện nhân vật của chương trình. Màn kết thúc là một người mẫu khỏa thân, khuôn mặt của cô bị che khuất bởi mặt nạ phòng độc được che bởi những con bướm đêm, được lấy cảm hứng từ Phòng vệ sinh của nhiếp ảnh gia Joel-Peter Wilkin từ năm 1983. Những người mẫu xinh đẹp này đang đi lại trong phòng, và sau đó đột nhiên một người phụ nữ không quá đẹp lộ diện. McQueen nói rằng đó là việc cố gắng bẫy một thứ gì đó không đẹp theo ý nghĩ thông thường và thể hiện rằng vẻ đẹp đến từ bên trong. Buổi biểu diễn tràn ngập những khái niệm về sự tỉnh táo, nhưng trên hết, nhà thiết kế muốn khách hàng của mình cảm nhận được điều gì đó và ước mơ của ông là tạo ra cảm xúc thuần khiết thông qua các buổi biểu diễn có tầm nhìn xa của ông.

Đối với bộ sưu tập cuối cùng của mình, Mc Queen tiếp tục nghiên cứu sâu về công nghệ để đẩy các buổi trình diễn của mình vượt xa hơn. Tình yêu của ông dành cho môn lặn biển đã khơi dậy cho chương trình Xuân/Hè 2010, có tựa đề Plato's Atlantis, dựa trên ý tưởng về loài người, sau khi sống trên Trái đất, sẽ quay trở lại đại dương. McQueen đã ra mắt đôi giày cao gót armadillo đặc trưng của mình, biến hình dạng tự nhiên của bàn chân thành hình quả trứng với phần gót cao không thể chê vào đâu được. Ông cũng giới thiệu chiếc váy Manta vạn hoa nguyên bản của mình bằng cách kết hợp các hình in và màu sắc. McQueen đã hợp tác với nhiếp ảnh gia Nick Knight cho buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của một show diễn thời trang qua internet, một khoảnh khắc mang tính cách mạng giữa thời trang và kỹ thuật số. Lady Gaga đã tweet lại link của show diễn, nói rằng bản hit "Bad Romance" năm 2009 của cô sẽ được ra mắt trên sàn diễn thời trang. Trang web gặp sự cố và bị gián đoạn do lượng người xem quá đông. Nhà phê bình thời trang Suzy Menkes sau đó đã gọi buổi biểu diễn là “cuộc cách mạng ấn tượng nhất trong thời trang thế kỷ 21”.

McQueen đã tự kết liễu đời mình vào năm 2010 ở tuổi 40 một cách bi thảm, ngay sau cái chết của mẹ và Blow, người bạn suốt đời và cũng là cộng tác viên lâu dài nhất của ông. Nhà thiết kế đã chứng minh di sản và tầm nhìn mang tính biểu tượng của mình bằng cách liên tục thách thức các ranh giới trong thời trang. Thái độ ngông cuồng trong thiết kế của ông đã xúc phạm đến ngành công nghiệp mà ông thuộc về, nhưng đồng thời, McQueen đã mang lại điều gì đó mang tính nội hàm sâu sắc cho thế giới thời trang thông qua các cách thức mới và các show diễn. Sự thăng tiến nhanh chóng trong lĩnh vực thời trang cũng như tác động lâu dài của ông cho thấy rằng khi bạn đi ngược lại các quy tắc, đôi khi bạn có cơ hội để tự mình viết lại chúng.

Nguồn: http://danviet.vn/alexander-mcqueen-huyen-thoai-thiet-ke-dong-tinh-tai-nang-lay-lung-50202018814441714.htm