Tuổi Dần nên chọn mua xe màu gì cho hợp phong thủy?

Thứ Năm, ngày 03/02/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không ít người thường có xu hướng chọn mua xe với các màu sắc mà họ tin là hợp với tuổi của mình để đem lại may mắn và tài lộc. Vậy người tuổi Dần được cho là nên chọn màu xe nào?

Chưa rõ từ khi nào mà không ít người yêu xe hai bánh hay bốn bánh ở Việt Nam có quan niệm chọn màu để hợp với tuổi người mua. Nhưng có một điều mà dân gian thường hay lý giải rằng, mỗi con người sinh ra là đều có bản mệnh, mỗi bản mệnh lại ứng với một yếu tố trong Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), cũng như các màu đi kèm tương ứng.

Tuổi Bính Dần hợp với xe màu xanh lá cây?

Nếu chủ xe có được mẫu xe với màu sắc hợp với bản mệnh của mình theo chiều thuận (tương sinh) thì được tin là đem lại sự may mắn, tài lộc, hanh thông trong đi lại, còn không hợp mà theo chiều nghịch (tương khắc) thì có thể dẫn tới những rủi ro và trắc trở. Chính vì xuất phát từ niềm tin ấy mà không ít người thường rất cân nhắc khi lựa chọn màu xe theo tuổi của mình, chứ không hẳn chỉ là dựa theo sở thích và gu thẩm mỹ về màu sắc.

Theo Âm lịch thì những người tuổi Dần có thể mua xe vào năm 2022 là những người sinh vào các năm 1986 (Bính Dần), 1998 (Mậu Dần), 1962 (Nhâm Dần), 1974 (Giáp Dần). Mỗi tuổi này lại có mệnh ngũ hành khác nhau nên việc lựa chọn màu xe sao cho hợp cũng được quan niệm là có sự khác nhau.

Cụ thể, quan niệm dân gian tin rằng, nam nữ tuổi Bính Dần có mệnh Hỏa (Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò). Các màu sắc xe phù hợp là các màu như: Đỏ, Cam, Tím, Hồng, Xanh lá cây. Lựa chọn xe có những màu này được tin là đem tới sự thuận hòa, lợi ích và an toàn khi tham gia giao thông. Các màu như Nâu, Vàng, Ghi, Xám, Trắng, Đen, Xanh nước biển được cho là không hợp với người tuổi Bính Dần.

Tuổi Bính Dần không hợp với màu xanh nước biển?

Những người tuổi Mậu Dần có mệnh Thổ (Thành Đầu Thổ - Đất nóc nhà). Các màu sắc xe phù hợp là màu: Nâu, Vàng, Đỏ, Cam, Hồng, Tím. Các màu như Trắng, Xám, Ghi, Đen, Xanh Dương, Xanh Lá Cây được cho là không hợp với người tuổi Mậu Dần.

Tuổi Nhâm Dần không hợp với xe màu Đỏ?

Với những người tuổi Nhâm Dần được quan niệm là có mệnh Kim (Kim Bạch Kim – Vàng pha Bạc), hợp với xe có các màu: Xám, Ghi, Trắng, Nâu, Vàng. Các màu được tin không hợp với tuổi này là màu Đen, Xanh Dương, Xanh lá, Tím, Cam, Hồng, Đỏ.

Tuổi Giáp Dần hợp với màu Trắng?

Trong khi người có tuổi Giáp Dần được tin có mệnh Thủy (Đại Khê Thủy – Dòng Suối Lớn), hợp với các màu Xanh dương, Đen, Xám, Trắng, Ghi. Các màu kị là màu Xanh lá cây, Đỏ, Cam, Tím, Hồng, Nâu, Vàng.

Các quan niệm trên xuất phát chủ yếu là dựa theo thuyết Ngũ hành và được truyền trong dân gian. Trong thực tế chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định mối quan hệ giữa màu sắc và tuổi tác là yếu tố quyết định tới sự thuận lợi và an toàn cho người lái xe.

Theo tổng kết của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính từ ngày 15//12/2020 đến ngày 14/12/2021, toàn quốc có 11.495 vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân được chỉ ra là do một bộ phận người dân vẫn thiếu ý thức, kỹ năng về an toàn giao thông, nhiều người cố tình vi phạm, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế.

Tất nhiên việc lựa chọn xe có màu sắc như thế nào là tùy vào sở thích và quan niệm của người mua xe, miễn sao người mua thấy thích và yên tâm. Nhưng một điều cần ghi nhớ rằng, không phải có được xe có màu sắc hợp với tuổi là sẽ tự nhiên có được sự hanh thông, may mắn trên đường đi.

Để đảm bảo an toàn khi lái xe thì ngoài yếu tố về ý thức, kỹ năng của người lái xe thì còn phụ thuộc vào các yếu tố như cơ sở hạ tầng (đường, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu…v.v), điều kiện thời tiết, cũng như chất lượng của xe cần phải được chú ý tới.

