Những mẫu xe máy điện mới đáng chú ý vào năm 2024

Xe máy điện Velocifero Race - X phạm vi tối đa 106 dặm (170 km)

Chiếc xe máy điện này có 4 chế độ lái. Ảnh: Topspeed.

Chiếc xe máy điện này có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Sport và Sport+ để mang lại hiệu suất phù hợp cho các điều kiện lái xe khác nhau.

Xe máy điện này được cung cấp năng lượng bởi bộ pin 6,48 kWh có thể sạc đầy trong hai giờ 50 phút bằng ổ cắm AC thông thường.

Ngoài ra, xe còn có khung hợp kim nhôm-sắt với phuộc ống lồng đảo ngược phía trước và giảm xóc đơn thủy lực ở phía sau. Xe máy điện có tốc độ tối đa 68 dặm/giờ (109 km/h).

Zero S phạm vi tối đa 154 dặm (246 km)

Zero Motorcycles là một trong những nhà sản xuất xe máy điện nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Topspeed.

Zero Motorcycles là một trong những nhà sản xuất xe máy điện nổi tiếng nhất thế giới, sản xuất những mẫu xe có hiệu suất cao và đáng tin cậy.

Xe máy điện Zero S có kiểu dáng mới và nhiều sức mạnh hơn. Thiết kế mới hiện đại và mang tính thẩm mỹ phù hợp hơn với những chiếc mô tô trần trụi cổ điển.

Xe máy điện này mạnh mẽ hơn bao giờ hết và được trang bị động cơ điện Z-force 75-7 mới, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều công suất và mô-men xoắn hơn động cơ trước đó.

Ngoài ra, nó còn có công suất pin gấp đôi là 14,4 kWh, với gói lithium-ion Z-Force mới cung cấp phạm vi chạy trong TP là 254 dặm (406 km) và phạm vi đường cao tốc là 183 dặm (293 km).

Zero DSR 2024 phạm vi tối đa 155 dặm (248 km)

Đây là chiếc xe máy điện với diện mạo mới mẻ. Ảnh: Topspeed.

Đây là chiếc xe máy điện với diện mạo mới mẻ và hệ thống truyền động được nâng cấp để mang lại hiệu suất vượt trội.

Mẫu xe máy điện này được trang bị tấm chắn trước mạnh mẽ với đèn pha LED kép. Mặc dù Zero DS có cùng hệ truyền động với mẫu Zero S mới nhưng Zero DSR có động cơ mạnh hơn và pin lớn hơn.

Động cơ Z-Force 75-10X được cập nhật có hiệu suất nhiệt cao hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn so với động cơ cũ.

Ngoài ra, nó còn có bộ pin lithium-ion Z-Force 15,6 kWh lớn hơn có thể cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 255 dặm (408 km).

Volt Lacama của Ý phạm vi tối đa 160 dặm (256 km)

Xe máy điện Volt Lacama của Ý phạm vi tối đa 160 dặm (256 km). Ảnh: Topspeed.

Xe máy điện Lacama được trang bị động cơ điện Axial Flux PMS truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua dây đai carbon.

Xe cũng được trang bị hệ thống pin lỏng Tazzari EV với pin Samsung và công nghệ BMS Tazzari EV để mang lại phạm vi hoạt động tối đa đặc biệt là 160 dặm.

Ngoài ra, xe còn có màn hình TFT 5 inch, ABS, kiểm soát độ bám đường, hệ thống không cần chìa khóa với khóa lái điện, phanh tái tạo có thể điều chỉnh bốn cấp độ, hệ thống kiểm soát khởi động và số lùi điện tử.

Evoke 6061-GT phạm vi tối đa 410 dặm (656 km)

Chiếc xe máy điện này mang đến sự thoải mái tột độ. Ảnh: Topspeed.

Chiếc xe máy điện này mang đến sự thoải mái tột độ, quãng đường dài, tốc độ cao và khả năng tăng tốc tức thì.

Nó được chế tạo trên khung Exo tấm đôi đã được cấp bằng sáng chế và được trang bị động cơ đồng bộ đa dây quấn, làm mát bằng chất lỏng, tạo ra những con số công suất hàng đầu.

Xe máy điện này cũng có bộ pin 29,8 kWh lớn hơn cho phạm vi hoạt động tối đa trong thành phố là 410 dặm (656 km) và phạm vi kết hợp giữa thành phố/đường cao tốc là 308 dặm (493 km).

Ngoài ra, có thể sạc đầy pin trong khoảng 30 phút bằng cách sử dụng sạc nhanh DC 90 kW hoặc trong khoảng 12 giờ thông qua ổ cắm AC 3,3 kW.

