Đề xuất đổi, cấp lại bằng lái xe máy theo hạng mới cụ thể như thế nào?

Với các đề xuất mới về phân hạng giấy phép lái xe (GPLX) của dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, nhiều người đang quan tâm tới các thông tin về đổi, cấp lại GPLX trong thời gian tới có thể sẽ như thế nào.

Theo dự thảo Luật TTATGT đường bộ, hạng A2 sẽ cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cc đến 175cc hoặc có động cơ có công suất định mức tương đương. Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cc trở lên hoặc động cơ có công suất định mức tương đương và các lại xe quy định cho GPLX hạng A2. Trong khi đó hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX hạng A2.

Cũng theo dự thảo này, GPLX đã được cấp theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được tiếp tục sử dụng. Trong một số trường hợp nhất định thì các lái xe cần được cấp, cấp lại và đổi GPLX. Cụ thể, theo Điều 43 của dự thảo Luật TTATGT đường bộ, GPLX được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch có kết quả đạt yêu cầu.

Lái xe được cấp lại GPLX thuộc một trong các trường hợp sau: (1) GPLX hết thời hạn sử dụng; (2) GPLX bị mất. Còn lái xe muốn được đổi GPLX khi thuộc một trong các trường hợp như: (1) GPLX bị hỏng hoặc sai lệch thông tin ghi trên GPLX; (2) GPLX của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, còn giá trị sử dụng; (3) GPLX do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp mà người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Theo Điều 62 của dự thảo Luật TTATGT đường bộ, các GPLX hạng A1, A2, A3 được cấp theo Luật Giao thông đường bộ 2008 được đổi, cấp lại như sau: (1) GPLX hạng A3 giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng; (2) GPLX hạng A2 đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng A1; (3) GPLX hạng A đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng A2.