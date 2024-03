Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất do Bộ Công an soạn thảo bổ sung thêm nhiều quy định mới. Đáng chú ý, Bộ này đề xuất chở trẻ dưới 6 tuổi trên xe máy phải có dây đai an toàn hoặc ghế trẻ em.

Bộ Công an đề xuất chở trẻ dưới 6 tuổi trên xe máy phải có dây đai an toàn hoặc ghế trẻ em. Ảnh: PLO

Cụ thể, tại Điều 10, Bộ Công an quy định về quy tắc chung trong giao thông đường bộ như sau:

Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô mà không có người lớn ngồi cùng, người lái xe phải hướng dẫn, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô mà không có người lớn ngồi cùng phải có dây đai an toàn hoặc ghế dành riêng cho trẻ em.

Người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu, kiểm tra người trên xe thắt dây đai an toàn trong suốt quá trình xe chạy trên đường.

Người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại tại nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ hoặc tại nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường.

Quy định về chở trẻ dưới 6 tuổi trên xe máy phải có dây đai an toàn hoặc ghế trẻ em là quy định mới được bộ Công an bổ sung trong dự thảo mới nhất này.

