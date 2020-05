Tỷ giá USD hôm nay 6/5: Tăng mạnh khi dự báo số người chết vì Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 06:41 AM (GMT+7)

Những căng thẳng Mỹ - Trung và dự báo mới về số lượng người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã ảnh hưởng nhiều tới xu hướng của đồng USD.

Rạng sáng nay 6/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 99,873 điểm, tăng 0.273 điểm so với thời điểm này ngày 5/5. So với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua , chỉ số này đã tăng 0,306 điểm.

Đồng USD tăng mạnh do ảnh hưởng từ thông tin kinh tế Mỹ vừa công bố. Dữ liệu phi sản xuất của Mỹ đã giảm xuống còn 41,8 vào tháng 4 từ mức 52,5 trong tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức dự báo là 36,8. Hiện tại, Mỹ đã trở thành nước bị tác động nặng nề nhất, bởi Covid-19 với hơn 1,1 triệu người được chẩn đoán nhiễm và ít nhất 68.326 người chết.

Theo một dự báo, sẽ có 134.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, gần gấp đôi dự báo trước đó.

Theo một quan chức chính phủ Mỹ trao đổi với Reuters, những thiệt hại kinh tế và số ca tử vong cao vọt của Mỹ thúc đẩy chính quyền tổng thống Trump dốc sức chuyển hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc về Mỹ hoặc đến các nước thân thiện hơn.

"Trong vài năm qua, chúng tôi đã làm việc để giảm mức độ phụ thuộc của chuỗi cung ứng Mỹ vào Trung Quốc, tuy nhiên hiện tại chúng tôi đang đẩy mạnh sáng kiến đó", ông Keith Krach - Thứ trưởng phụ trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.

Hôm nay, tỷ giá euro so với USD đạt 1,0838. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,2443.

Tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,1% xuống 106,47.

Đồng bạc xanh duy trì đà tăng trong phiên sáng nay

Tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.262 VND/USD, tăng 15 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.340 đồng/USD và 23.520 đồng/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.420 - 23.470 VND/USD.

