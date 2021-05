Tỷ giá USD hôm nay 5/5: Giảm sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 07:26 AM (GMT+7)

Nhiều khả năng Mỹ sẽ cân nhắc đợt tăng lãi suất.

Rạng sáng ngày 5/5 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 91.265 điểm, giảm 0.012 điểm, tương đương để mất 0.02%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 4/5 phát biểu tại một sự kiện do tờ The Atlantic tổ chức: "Tuy các gói chi tiêu chính phủ mới khá nhỏ so với quy mô của nền kinh tế nhưng lãi suất có thể phải tăng một mức nhất định để đảm bảo rằng nền kinh tế không bị quá nóng".

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã nhiều lần khẳng định sẽ để cho lạm phát lên cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% rồi mới tính đến chuyện nâng lãi suất. Dù vậy, xu hướng giá cả gần đây vẫn khiến nhiều người lo ngại.

Bên cạnh đó đà hồi phục của đồng USD bị ảnh hưởng bởi thị trường tiền kỹ thuật số. Đồng Ethereum vừa ghi nhận mức tăng 1.500% trong vòng 1 năm qua và vượt ngưỡng 3.400 USD. Đồng tiền này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng và lên ngưỡng 10.000 USD, thậm chí 25.000 USD trong vài năm tới giống như những gì đã xảy ra với đồng Bitcoin.

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 4/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.174 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.819 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.940 – 22.963 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.130 – 23.178 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.600 - 23.650 VND/USD.

