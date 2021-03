Tỷ giá USD hôm nay 31/3: Duy trì mức cao nhất từ tháng 11 năm ngoái

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 07:17 AM (GMT+7)

Đồng USD tiếp tục lao dốc khi chứng khoán Mỹ đi xuống.

Rạng sáng ngày 31/3 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế USD index đạt 93.282 điểm, giảm 0.013 điểm, tương đương để mất 0.01%.

Mặc dù đi xuống, USD Index vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang giao dịch ở mức thấp sau khi các ngân hàng trên toàn cầu phải đối mặt với khoản lỗ tiềm tàng do quỹ đầu cơ Archegos Capital vỡ nợ trong các cuộc gọi ký quỹ.

Theo một số nguồn tin, quỹ Archegos Capital đã cố gắng mua vào những cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Trung Quốc để buộc những nhà đầu tư bán khống phải bù lỗ nhưng đã không thành công.

Tâm lý lo ngại dịch bệnh cũng giúp đồng USD cao hơn so với đô la Úc và đô la New Zealand, đồng thời tăng giá so với các tiền tệ liên quan đến dầu mỏ khi vấn đề tắc nghẽn tại kênh đào Suez đã đẩy giá dầu thô xuống khoảng 1,5%.

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.237 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.884 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.920 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.180 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.970 - 24.020 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-31-3-duy-tri-muc-cao-nhat-tu-thang-11-nam-ngoai-50202131371...Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-31-3-duy-tri-muc-cao-nhat-tu-thang-11-nam-ngoai-5020213137184989.htm